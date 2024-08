Polki już miały medal na wyciągnięcie ręki. Nagle kataklizm

Sześć medali - tyle znajduje się obecnie w polskim dorobku na igrzyskach w Paryżu. Złoto we wspinaczce sportowej wywalczyła Aleksandra Mirosław, zaś w tej samej dyscyplinie brąz świętować mogła Aleksandra Kałucka. Na najniższym stopniu podium stanęli również wioślarze, szpadzistki i Iga Świątek. Wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, a pewni co najmniej wicemistrzostwa są siatkarze i pięściarka Julia Szeremeta. To oznacza, że ze stolicy Francji biało-czerwoni wyjadą z co najmniej ośmioma medalami.

REKLAMA

Zobacz wideo "To zostanie zapamiętane na wieki!" Ruciak o historycznym sukcesie siatkarzy

Medal nie był tak daleko. Polki skończyły na piątym miejscu

Tuż przed 13:00 w finale C-2 kobiet 500 metrów popłynęły Polki w składzie: Sylwia Szczerbińska i Dorota Borowska. Biało-czerwone do decydującego wyścigu zakwalifikowały się z czwartego miejsca. Rywalizowały w mocno obsadzonej stawce, a w finale skala trudności tylko wzrosła.

Dla Szczerbińskiej to debiut na igrzyskach olimpijskich, a Borowska po raz drugi w karierze wystąpiła w najważniejszej sportowej imprezie czterolecia. Brała udział już w igrzyskach w Tokio. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno nie było wiadomo, czy w ogóle będzie mogła wziąć udział w zmaganiach w Paryżu.

Startujące na torze pierwszym Polki rozpoczęły dobrze. Na półmetku dystansu zajmowały wysokie trzecie miejsce. Płynęły po medal za plecami Chinek i Kanadyjek. Niestety - w drugiej części wyścigu osłabły, a płynące za nimi Ukrainki skutecznie zaatakowały. Ostatecznie reprezentantki naszych wschodnich sąsiadów uplasowały się na drugiej pozycji, wyprzedzając także Kanadę.

Złoto olimpijskie zdobyła osada chińska, która wygrała wyścig, będąc zupełnie niezagrożoną i zakończyła rywalizację z czasem 1:52:81. Polki ostatecznie zakończyły rywalizację na piątej pozycji, będąc jeszcze wyprzedzonymi przez Węgierki.

To nie koniec kajakarskich emocji na dziś. Tuż przed 14:00 o olimpijski medal spróbuj powalczyć Wiktor Głazunow, który w swoim eliminacyjnym półfinale zajął trzecie miejsce.

Wyniki finału C-2 kobiet 500 metrów: