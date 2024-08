Hańba olimpijczyka o 4:30 rano. Natychmiast trafił do aresztu

Mohamed Ibrahim El-Sayed to egipski zapaśnik, który brał udział w igrzyskach olimpijskich w Paryżu w kategorii do 67 kg w stylu klasycznym. Egipcjanin odpadł jednak już w 1/8 finału po porażce z Hasratem Jafarowem z Azerbejdżanu. Tym samym El-Sayed nie obroni brązowego medalu z igrzysk olimpijskich z Tokio sprzed trzech lat. Wówczas El-Sayed przegrał z Ukraińcem Parwizem Nasibowem, późniejszym srebrnym medalistą.

A jak Polacy radzili sobie w zapasach w historii igrzysk olimpijskich? Do tej pory Polska wywalczyła 27 medali w zapasach, w tym pięć złotych, dziewięć srebrnych i trzynaście brązowych. Aż 21 z nich Biało-Czerwoni wywalczyli w stylu klasycznym. Ostatni polski medal na tej imprezie to Tadeusz Michalik, który zdobył brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Tokio w kategorii do 97 kg w stylu klasycznym.

Egipcjanin zdobył złoty medal igrzysk afrykańskich i mistrzostw Afryki w zeszłym roku. Teraz jednak ma problemy z prawem, o czym informują francuskie media sportowe.

Egipcjanin trafił do aresztu. Powodem napaść na tle seksualnym

Dziennik "Le Parisien", a także RMC Sport zgodnie informują, że El-Sayed przebywa w areszcie policyjnym w Paryżu. Egipcjanin miał położyć rękę na pupie kobiety o godz. 4:30 rano, gdy ta wychodziła z baru Cafe OZ. Ofiara złożyła skargę, a paryska prokuratura już wszczęła śledztwo w tej sprawie. El-Sayed był wtedy pijany i spędził długą część wieczoru we wspomnianym barze. Zapaśnik jest oskarżony o napaść na tle seksualnym. Na razie to są jedyne wieści, które się pojawiły w tej sprawie. "Egipska delegacja olimpijska obudziła się dziś rano z kacem" - pisze "Le Parisien".

Warto dodać, że to nie pierwsza skarga o napaść seksualną podczas igrzysk. Wcześniej ojciec Chorwatki Barbary Matić został oskarżony o napaść przez wolontariuszkę. Mężczyzna tak się cieszył z wygranej córki, że bez pozwolenia pocałował w usta jedną z wolontariuszek. Borys Matić trafił do aresztu 31 lipca i do tego czasu śledztwo już zostało zamknięte. Jak podawał Chorwacki Komitet Olimpijski, mężczyzna został oczyszczony z zarzutów.

Wcześniej w problemy z prawem podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu wpadł australijski hokeista Thomas Craig, który został zatrzymany przez policję po tym, jak został przyłapany na kupowaniu kokainy od domniemanego nieletniego dilera. Craig został zwolniony z aresztu i opuścił wioskę olimpijską. "Nie wniesiono żadnych oskarżeń. Kontynuujemy dochodzenie i organizujemy wsparcie dla członka zespołu" - pisał Australijski Komitet Olimpijski.