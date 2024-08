Brutalny cios dla polskiego sportu. W całej historii igrzysk nie było czegoś takiego

Kiedyś mówiło się o tych krajach "Trzeci Świat" albo "kraje rozwijające się". Potem uznano, że te określenia nie brzmią dobrze, więc mówi się o nich: Globalne Południe. I jak każde zbiorcze określenie niesie ze sobą masę uproszczeń, bo co wspólnego mają ze sobą piąta gospodarka świata Indie i biedny Niger?

Absolutny szok. Globalne Południe wdziera się na areny

Niemniej jednak państwa tzw. Trzeciego Świata w olimpijskim sporcie bardzo długo nie znaczyły zbyt wiele. Owszem, wszyscy doceniali wielką sportową klasę kenijskich i etiopskich długodystansowców, sprinterów z Jamajki i kubańskich bokserów, ale to były niewielkie enklawy. Były też grupy konkurencji czy nawet całe dyscypliny sportowe, w których olimpijskie sukcesy dla Globalnego Południa były niedostępne. Dlatego pokolenie 50+, które według międzynarodowych badań jest najbardziej zainteresowane sportem, przeżywa absolutny szok, gdy ogląda paryskie igrzyska. W wielu miejscach mury europejskiej czy zachodniej twierdzy kruszą się i padają.

Najlepszy przykład to czwartkowe zmagania oszczepników. Zwyciężył Pakistańczyk Arshad Nadeem, przed reprezentantem Indii Neerajem Choprą i zawodnikiem z Grenady Andersonem Petersem. Po raz pierwszy w 116-letniej historii igrzysk olimpijskich na olimpijskim podium zabrakło Europejczyka. Nawiasem mówiąc, wszystkich trzech medalistów łączy fakt, że pochodzą z krajów, gdzie sportem numer jeden jest krykiet. I to nie jest przypadek. Jak wyjaśnili Marek Rudziński i Janusz Rozum, którzy komentują lekkoatletykę w Eurosporcie, mechanika rzutu piłką krykietową w meczu jest bardzo podobna do techniki rzutu oszczepem.

W całej historii igrzysk nie było czegoś takiego

Idąc dalej tym tropem - w rzucie dyskiem triumfował Jamajczyk Roje Stona. I uwaga, to pierwszy w historii złoty medalista z tzw. Globalnego Południa w 128-letniej historii tej konkurencji na igrzyskach. Nawiasem mówiąc, trzeci w konkursie Australijczyk Matthew Denny też przeszedł do historii jako pierwszy medalista z Antypodów w tej konkurencji. Honor Europy uratował stojący na drugim stopniu podium Litwin Mykolas Alekna.

Natomiast po raz pierwszy w historii na podium zabrało Europejki w rzucie młotem. Wygrała Camryn Rogers z Kanady, przed Annette Echikunwoke z USA i Zhao Jie z Chin. Jak dodamy do tego fakt, że w męskim młocie złoto zdobył Ethan Katzberg, to mamy dopełnienie obrazu, że w naszej koronnej wcześniej konkurencji świat muszą gonić nie tylko Polacy, ale i reszta Europy.

W pchnięciu kulą mężczyzn, w którym Polska zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji medalowej wszech czasów, miejsca dla Europejczyka zabrakło po raz trzeci z rzędu. To specjalnie nie jest zaskakujące. Amerykanie zawsze byli mocni w tej konkurencji. Szokować może jednak fakt, że trzecie miejsce zajął Rajindra Campbell z Jamajki. To pierwszy medalista z Globalnego Południa w tej konkurencji.

W jedne igrzyska zdobyli tyle, ile w piętnastu wcześniejszych

Do równie szokujących wydarzeń z punktu widzenia kibica, który śledzi igrzyska od dziesięcioleci, doszło na szermierczej planszy. Tam na 12 złotych medali tylko cztery zdobyli Europejczycy. To też historia bez precedensu. Cztery lata temu mieli ich siedem. Teraz po dwa złote medale zdobyli reprezentacji Korei Płd., Chin, Hongkongu i USA. Na 36 medali Europa – ojczysty kontynent fechtunku - zdobył 19 wobec 26 trzy lata temu w Tokio. Szermierze spoza Europy zdobyli w Paryżu 17 medali - dokładnie tyle samo, ile mieli w dorobku w powojennych igrzyskach między 1948 a 2004. W jedne igrzyska dokonali tyle samo, co ich poprzednicy w ciągu 15 edycji.

Popatrzymy teraz na strzelectwo. Fakt, że Chińczycy znów wygrali klasyfikację medalową w tej dyscyplinie sportu specjalnie zaskakujące nie jest. Nie zrobili tego pierwszy raz. Fakt, że Europejczycy zdobywają w tym sporcie o wiele mniej medali niż przed laty, też wstrząsający specjalnie nie jest. To, co jednak zaskakuje, to fakt, że nigdy wcześniej zawodnicy z Globalnego Południa tak szeroko nie wdarli się na podia. Gwatemala zdobyła złoto i srebro, Chile - złoto, Turcja – srebro, Indie – trzy brązy, Kazachstan - brąz.

Absolutnie szokujące wydarzenia w gimnastyce sportowej

Globalne Południe wdarło się także na podia w innej elitarnej wcześniej dyscyplinie sportu: gimnastyce. Tutaj doszło do absolutnie szokujących wydarzeń w kontekście historii tego sportu. Pierwsze medale w tym sporcie dla Azji Południowo-Wschodniej zdobył Filipińczyk Carlos Yulo zwyciężając w ćwiczeniach wolnych i w skoku. Pierwszy medal dla Afryki zdobyła Algierka Kaylia Nemour zdobywając złoto na poręczach asymetrycznych. Pierwszy medal dla Kolumbii wywalczył Angel Barajas, drugi w finale na poręczach.

Jednak do największego przewrotu kopernikańskiego doszło w gimnastycznym wieloboju. Po raz pierwszy w historii medal w wieloboju drużynowym zdobyła drużyna spoza grona tradycyjnych potęg w tej dyscyplinie sportu: Europy, USA, Chin i Japonii. Trzecie miejsce za Amerykankami i Włoszkami zajęły Brazylijki. I o ile w przypadku Yulo, czy Nemour można kręcić nosem, że gimnastyczny fenomen w jednej konkurencji był nawet w prowincjonalnej w tym sporcie Polsce (Leszek Blanik, czyli złoty i brązowy medalista olimpijski w skoku), o tyle fakt, że w Brazylii można wyszkolić pięć zawodniczek do drużyny na medal, znaczy o wiele więcej. Globalne Południe wkracza do elity i w tym sporcie.

Z całej tej wyliczanki wynika jedna brutalna prawda dla Polski. O olimpijskie medale będzie coraz trudniej. Również w tych konkurencjach, w których mamy wielkie medalowe tradycje. W lekkoatletycznych rzutach, szermierce czy strzelectwie musimy już gonić nie tylko Zachód. Południe też nas przegania.