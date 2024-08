To już pewne! Polki z awansem do finału igrzysk olimpijskich

Przed piątkiem 9 sierpnia Polska zdobyła sześć medali na igrzyskach w Paryżu. Złoto we wspinaczce sportowej wywalczyła Aleksandra Mirosław, a w tej samej dyscyplinie sportu brąz zdobyła Aleksandra Kałucka. Na najniższym stopniu podium stanęli wioślarze, szpadzistki i Iga Świątek. Wicemistrzostwo olimpijskie do CV wpisała Klaudia Zwolińska. Pewni co najmniej wicemistrzostwa są siatkarze i pięściarka Julia Szeremeta. To oznacza, że ze stolicy Francji biało-czerwoni wyjadą z co najmniej ośmioma medalami.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak trenuje Julia Szeremeta. Polska medalistka olimpijska zachwyca świat

Dobry start polskiego piątku na IO. Udany występ kajakarek

Jednym z pierwszych, ważnych punktów programu igrzysk olimpijskich - patrząc z perspektywy polskiego kibica - był półfinał 500 metrów kobiet w kategorii C-2. Polskie kajakarki - Sylwia Szczerbińska i Dorota Borowska brały udział w mocno obsadzonym wyścigu.

Wraz z nimi wystartowały cztery inne osady - chińska, chilijska, kubańska i hiszpańska. Wiadome było, że jedna z tych ekip nie znajdzie miejsca w finale. Od początku zmagań biało-czerwone wyglądały dobrze i niezagrożone dopłynęły do mety na 4. miejscu.

Przez lwią część rywalizacji były nawet na podium, do którego ostatecznie zabrakło im szesnastu setnych sekundy. Dla Szczerbińskiej to pierwsze igrzyska w karierze, z kolei Borowska brała już udział na IO w Tokio, przed trzema laty. Przypomnijmy, że do końca nie było wiadome, czy w ogóle będzie mogła startować w Paryżu. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Czas 1:57:19 w półfinale oznacza, że Polki - jeszcze w piątek, o 12:50, zmierzą się w olimpijskim finale.

Rywalizację półfinałową wygrały faworytki Chinki, które wyprzedziły Hiszpanki i Kubanki. Jedynym zespołem, który z półfinału Polek nie awansował do finału okazały się Chilijki.