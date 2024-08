Klasy nie kupisz. Holender przekroczył granicę w finale igrzysk

Na igrzyskach w Paryżu w hokeju na trawie wśród mężczyzn rywalizowały kadry Francji, Australii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Indii, Argentyny, RPA, Belgii, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec i Nowej Zelandii. W finale doszło do starcia między Holandią a Niemcami. Holandia zapewniła sobie udział w igrzyskach dzięki wygraniu mistrzostw Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Ruciak szczerze o Kurku: Drużyna go obserwuje

Holender zachował się skandalicznie po meczu. "Żałuję tego i przepraszam"

Po dwóch połowach finału w hokeju na trawie utrzymywał się remis 1:1. O tym, kto zdobędzie złoty medal igrzysk, zdecydowały rzuty karne. W nich lepsi okazali się Holendrzy, którzy wygrali 3:1. Tym samym Holandia zdobyła pierwsze złoto igrzysk od 2000 r. i rywalizacji w Sydney.

Tuż po rzutach karnych doszło jednak do skandalicznego zachowania z udziałem Duco Telgenkampa. Holenderski napastnik, który wykorzystał decydujący rzut karny, nie cieszył się z kolegami, tylko najpierw pobiegł do niemieckiego bramkarza, przyłożył palec do ust w geście uciszenia przeciwnika i uderzył go w kask. Na tę sytuację chciał zareagować niemiecki hokeista Niklas Wellen, ale do akcji wkroczył jeszcze Holender Floris Middendorp, który zaczął go przytrzymywać, a Telgenkamp wystawił język. W pewnym momencie musiała reagować ochrona.

Okazuje się, że Holendra do takiej reakcji sprowokowały przedmeczowe wypowiedzi Jean-Paula Danneberga. Bramkarz Niemców mówił wprost, że Holendrzy się ich boją. - Powinienem był odpuścić, to nie było zbyt mądre. Ale mam trochę naturę bestii. Z perspektywy czasu nie powinienem był jednak do niego podchodzić. Żałuję tego i przepraszam - stwierdził Telgenkamp.

- Danneberg wpłynął bezpośrednio na mnie. Sport to nie biznes i nie trzeba tutaj wiele, by dać się sprowokować. Tak właśnie podchodzę do meczu. Poczułem się trochę urażony - dodał Holender, którego krytykował po meczu niemiecki "Bild": "Po takim meczu nie należy okazywać braku szacunku. Nie można atakować naszego bramkarza w ten sposób. To bardzo lekceważące. To wszystko nie musi być takie niesportowe" - czytamy.

Do sprawy odniósł się także sam Danneberg. - To najbardziej lekceważąca rzecz, jakiej kiedykolwiek doświadczyłem w sporcie. Zastanawiam się, jak ktoś może się tak źle zachować jako zwycięzca. To najlepszy moment w jego życiu, a teraz tłum na niego gwiżdże przy ceremonii wręczenia medali - mówił niemiecki bramkarz, cytowany przez rodzime media.