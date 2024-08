Niemki zdobyły medal i nagle zaczęły śpiewać po polsku! Hit nad hity

Podczas igrzysk olimpijskich w Tokio Polska zdobyła brązowy medal w kajakarstwie, a konkretniej w K-4 500 metrów kobiet. Dokonała tego polska czwórka w składzie Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska. - Jestem szczęśliwy i zadowolony. Ale jeszcze nie spełniony - tak w trakcie igrzysk w Tokio mówił trener Tomasz Kryk, który prowadzi polską kadrę od 2009 r.

REKLAMA

Zobacz wideo Dorota Borowska przerywa milczenie po odwieszeniu przez Trybunał Arbitrażowy. "Wiedziałam, że jestem niewinna"

Szanse na zdobycie złota były w trakcie igrzysk olimpijskich w Paryżu. Ostatecznie polska czwórka zajęła czwarte miejsce, przegrywając nieznacznie z Nową Zelandią, Niemcami i Węgrami. - Smutek, pustka... Dałyśmy najlepszy wyścig, jaki mogłyśmy - mówiły kajakarki po finale.

Między igrzyskami polska czwórka zdobyła złoty i srebrny medal mistrzostw świata, złoty medal Igrzysk Europejskich oraz złoty medal mistrzostw Europy w Monachium. Co ciekawe, jedna z Polek świętowała zdobycie medalu olimpijskiego, ale w barwach... reprezentacji Niemiec.

W tym przypadku chodzi o Paulinę Paszek. W barwach Polski zdobywała wiele medali w młodzieżowych mistrzostwach świata i Europy, ale po 2018 r. została odsunięta od kadry przez trenera Kryka. W pewnym momencie wyemigrowała do Niemiec i wróciła na tor kajakowy w Hanowerze. Wiele Paszek pomógł trener Jan Francik. - Po drodze wydarzyło się wiele innych rzeczy, które spowodowały, że stało się tak, a nie inaczej. Moje drogi z trenerem Krykiem się rozeszły, ale nie obrażamy się na siebie. Ba, jestem mu bardzo wdzięczna za wszystko, bo przecież wiele lat trenowałam u niego - mówiła Paszek w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Dlaczego Paszek w ogóle występuje w kadrze Niemiec? Otrzymała niemieckie obywatelstwo dzięki pochodzeniu jej pradziadka, a przez liczne formalności nie zdołała wystąpić na igrzyskach olimpijskich w Tokio. - Pływam dla Niemiec, ale miłości do Polski nigdy się nie wyprę. Absolutnie nie mam do nikogo żalu i nie żałuję, że tak się stało. Tyle dobrego mnie spotkało tu w Niemczech, że raczej jestem wdzięczna losowi i ludziom, których spotkałam na swojej drodze. Nigdy nie pomyślałam "kurczę, co by było, gdybym została, gdybym powalczyła" - opowiadała Paszek w wywiadzie dla TVP Sport.

Niemki zaczęły nagle śpiewać po polsku. "Więcej słów niż Matty Cash"

Paszek zdobyła srebrny medal w konkurencji K-4 w czwórce z Jule Marie Hake, Pauline Jagsch oraz Sarah Brussler. Niemki później stanęły do wywiadu przed kamerami TVP Sport, a na sam koniec postanowiły zaprezentować niespodziankę dla polskich kibiców. Kajakarki zaintonowały piosenkę disco polo pt. "Ona lubi pomarańcze" autorstwa zespołu After Party.

"Świetne uśmiechnięte dziewczyny", "sympatyczne", "pozytywne", "znają więcej słów niż Matty Cash" - pisali internauci w mediach społecznościowych, ale też nie brakowało głosów zdziwienia, że Polka występuje w niemieckiej kadrze.

- Ten medal jest bardzo ciężki, ale teraz nie czuję ciężaru pracy, którą musiałam w niego włożyć. Mimo że czasami wszystko było bardzo trudne, to miałam wrażenie, że ktoś nade mną czuwa i mnie prowadzi, tak, jak sama bym siebie nie prowadziła. Zawdzięczam ten sukces sile wyższej. Po wyścigu byłam w innym świecie i chyba dopiero teraz wracam na ziemię. Totalnie nic dziś nie czułam i nie myślałam o tym, kto z nami płynie. Skupiłam się tylko na naszym kajaku. To minęło strasznie szybko - opowiadała Paszek po zdobyciu medalu w rozmowie z TVP Sport i Agnieszką Niedziałek ze Sport.pl.