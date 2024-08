Nowe głosy ws. afery wokół rywalki Szeremety. "Zawsze była"

Julia Szeremeta dość niespodziewanie stała się w Polsce gwiazdą i zawalczy o złoty medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. Pięściarka w kategorii do 57 kilogramów zmierzy się Lin Yu-ting, a więc reprezentantką Tajwanu, która od początku igrzysk wzbudza spore kontrowersje na całym świecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedrowski: Pokolenie Z nie interesuje się sportem. Dla nich jest marginesem

Yu-ting od początku zmagań oskarżana jest przez niektórych o bycie mężczyzną. Podstawą do takich stwierdzeń jest to, że rok temu pięściarka została zdyskwalifikowana podczas mistrzostw świata - zdaniem organizującej zawody federacji IBA miała mieć za wysoki poziom testosteronu, a badania DNA podobno wykazały u nich obecność męskich chromosomów XY. Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił jednak, że test był nielegalny i niewiarygodny, jednocześnie potwierdzając, że Tajwanka jest kobietą i może startować na igrzyskach.

Mocny głos w sprawie przyszłej rywalki Julii Szeremety. "Jest dziewczyną"

Tajwańskie media mocno bronią swojej zawodniczki i w ostatnich dniach publikują wiele treści, które sprzeciwiają się narracji, według której pięściarka uważana jest za mężczyznę. Teraz tamtejsze telewizje wybrały się do szkoły, do której uczęszczała Yu-ting i tam przestawiły dowody na fałszywość tej tezy.

- Jest bardzo nieustępliwa, zawsze była. Przychodziła ćwiczyć, a po każdym treningu zostawała tylko kałuża wody - mówił Guo Kunwei, trener pięściarki ze szkoły średniej cytowany przez portal ftvnews.com. W materiale z byłej szkole Yu-ting kolejne osoby wprost przyznawały, że finalistka igrzysk to kobieta.

- Ona naprawdę jest dziewczyną, uwierzcie w to. Moja przyjaciółka to naprawdę dziewczyna. Dlaczego tak o niej piszą? - przekonywała Gao Jun Aiye, którą sukcesy starszej koleżanki zainspirowały lata temu do trenowania boksu. - To dziewczyna. Po co krytykują ją za wygląd i styl boksu? - dodawała Wang Zhixian, a więc inna pięściarka ze szkoły średniej Yu-ting.

Głos w sprawie kontrowersji zabrała również matka przyszłej rywalki Julii Szeremety. - Jej dowód osobisty zaczyna się od cyfry 2. Tam nie ma czego kwestionować, dlatego musimy ją wspierać, aby zdobyła złoty medal - miała powiedzieć Liao Xiulan. Oczywiście cyfra dwa w dowodzie osobistym zarezerwowana jest dla kobiet.

Julia Szeremeta i Lin Yu-ting zawalczą o złoto olimpijskie w sobotę 10 sierpnia o godz. 21.30.