Na igrzyskach padł kosmiczny rekord. Niebotyczny rzut, którym rozniósł rywali

Lekkoatleci na igrzyskach olimpijskich w Paryżu prezentują wręcz niebotyczny poziom. Nie tak dawno rekord świata w skoku o tycze po raz kolejny poprawił Armand Duplantis, który zaliczył wysokość 6.25. Z kolei rekordy olimpijskie bili jamajski dyskobol Roje Stona, Winfred Yavi z Bahrajnu w biegu na 3000 m z przeszkodami, Ugandyjczyk Joshua Cheptegei na 10 000 m i Amerykanin Cole Hocker na 1500 m. Teraz dołączył do nich Arshad Nadeem, który już w drugiej próbie wykonał kosmiczną próbę w finale rzutu oszczepem.

Rzut marzenie. Oszczep leciał i leciał... Cudowny rekord

Pakistańczyk w pierwszej kolejce oddał rzut nieważny, ale w drugiej wzniósł się na absolutne wyżyny. Potężnie cisnął oszczepem na odległość 92,97 m. Do granicy 93 m zabrakło mu jedynie trzech centymetrów. Podczas transmisji realizator wyświetlił na ekranach, z jaką prędkością poszybował oszczep. Ta była imponująca i wynosiła równo 110 km/h.

Tym samym Nadeem aż o 2,40 m poprawił rekord olimpijski. Ten do tej pory należał do Andreasa Thorkildsena, który w 2008 r. w Pekinie rzucił 90,57 m. Norweg w wielkim stylu obronił wówczas złoto wywalczone cztery lata wcześniej w Atenach. Do rekordu świata sporo jednak Pakistańczykowi zabrakło. Od 1998 r. pozostaje on w rękach Czecha Jana Zeleznego i wynosi 98,48 m.

Pakistan z pierwszym medalem na tych igrzyskach. Od razu złoto i rekord olimpijski

Nadeem w olimpijskim finale postawił rywali w bardzo trudnej sytuacji. W tej samej kolejce fantastycznym rezultatem popisał się obrońca tytułu z Tokio - Hindus Neeraj Chopra. Rzucił 89,45 m, co dało mu ostatecznie drugie miejsce. Na trzecie wysforował się z kolei Czech Jakub Vadlejch po próbie na 88,50 m, ale w czwartej kolejce o cztery centymetry przerzucił go Anderson Peters z Grenady i to jemu przypadł brązowy medal. Zwycięski Nadeem oddał zresztą dwie najlepsze próby w konkursie, bo w ostatniej kolejce huknął na pożegnanie 91,79 m. Tym sposobem sięgnął po pierwszy medal na tych igrzyskach dla Pakistanu i to od razu złoty.

Na podobne emocje w rzucie oszczepem liczymy również w sobotę 10 sierpnia. Wtedy to odbędzie się finał pań. Jedną z faworytek będzie Maria Andrejczyk, która broni srebra z Tokio, a w środę z wynikiem 65,52 m wygrała kwalifikacje.