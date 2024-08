Pierwszy od 48 lat finał polskich siatkarzy na igrzyskach olimpijskich może im przynieść drugie złoto w historii. Mecz z Francją w Paryżu będzie wyjątkowy, zwłaszcza, że został wywalczony w absolutnie niezwykłych okolicznościach. W półfinale zawodnicy trenera Nikoli Grbicia nie walczyli tylko przeciwko rywalom z USA, ale ze wszystkimi przeciwnościami losu, które napotkali po drodze.

Ekspert mówi o momencie, który odwrócił losy półfinału z USA. "To był nowy początek"

W trzecim secie urazu doznał Paweł Zatorski i choć pozostał w grze, to mierzył się z wielkim bólem. Niedługo później zmieniony musiał zostać Marcin Janusz. Grzegorz Łomacz zastąpił go w wielkim stylu, ale dramat podstawowego rozgrywającego Polaków i widok zabiegów, które przechodził poza boiskiem, mógł złamać serce. Kadra Grbicia przegrywała już 1:2 i 20:21, ale nie dość, że doprowadziła do tie-breaka, to jeszcze wygrała go 15:13, całe spotkanie 3:2 i w taki sposób awansowała do olimpijskiego finału.

- Po trzecim secie kluczem do zwycięstwa Polaków było, żeby pamiętać, że wynik seta nie ma żadnego znaczenia - mówi Sport.pl ekspert i analityk siatkarski, Mark Lebedew. - 28:30 jest tym samym, co 14:25. Czwarta partia to był nowy początek. To normalne dla tych gości, żeby pozostawać spokojnym. A kontuzje? To się może zdarzyć. Na boisko za Janusza wszedł Łomacz, który jest na swoich trzecich igrzyskach. Liczyło się, że zawodnicy go znają i mu ufają - tłumaczy.

Słynne słowa Fornala były "dokładnie tym, czego potrzebował zespół"

Pytamy Lebedewa, który w swojej karierze trenerskiej prowadził choćby kadry Australijczyków i Słoweńców, o to, co jako trener sądzi o scenie z jednej z przerw, gdy Tomasz Fornal w dość osobliwy sposób motywował swoich kolegów. Nakręcony i rozemocjonowany wygłosił przemowę na tylko siedem, ale jakże trafnych słów. Krzyczał: "Dawać k***a, nap******my się z nimi, k***a!". - Widziałem to wideo. I powiem, że trudne momenty wymagają emocjonalnych reakcji. To było dokładnie to, czego zespół w tamtym momencie potrzebował. Nie chodzi tylko o słowa, ale też to, w jaki sposób prezentował się w tych chwilach na boisku i jak to wpłynęło na mecz - ocenia szkoleniowiec.

Co teraz Polacy muszą zrobić w finale przeciwko Francuzom, by móc powalczyć o złoty medal? - Żeby pokonać Francję, ważne będzie pozostawienie kibiców na trybunach poza meczem. Polacy są przyzwyczajeni do gry przy wielkiej widowni, więc to na pewno pomoże. Muszą też trzymać się blisko rywala, żeby nie pozwolić im na zbudowanie przewagi i narzucenie własnego rytmu. Mam jednak przeczucie, że to jest "drużyna własnego przeznaczenia", która wreszcie może je wypełnić - twierdzi Lebedew.

Mecz finałowy Polaków z Francuzami, który zdecyduje o tym, kto zostanie mistrzem olimpijskim w Paryżu, zaplanowano na sobotę, 10 sierpnia na godz. 13. Drużyna trenera Andrei Gianiego broni złotego medalu wywalczonego trzy lata temu w Tokio, gdy w finale pokonała drużynę Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.