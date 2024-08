Najszybszy człowiek świata naraził 80 tys. ludzi. To wywoła poruszenie

"Ameryko, mówiłem ci! Mam to" - krzyczał do kamery Noah Lyles, kiedy w niedzielę został złotym medalistą IO na 100 metrów. Cztery dni później otrzymał pozytywny wynik na COVID. Mimo to został dopuszczony do startu w finale na 200 metrów.

Lyles zdobył medal, mając pozytywny test na COVID

Kiedy realizatorzy pokazywali ujęcia z tzw. call roomu, czyli pomieszczenia, w którym zawodnicy czekają na wywołanie do wyjścia na stadion, Lyles siedział z maseczką ochronną na twarzy. Już wtedy można było podejrzewać, że coś może mu dolegać.

Na paryską bieżnię wyszedł w swoim stylu. Skakał wysoko, by pokazać, że to on jest faworytem, że drugie złoto olimpijskie w sprinterskiej konkurencji też będzie należeć do niego. Pewność siebie to jego wielki atut.

Lyles wpadł z wirażu na ostatnią prostą na medalowej pozycji. Oczekiwano, że się rozpędzi i pomknie po złoto, ale nie umiał wrzucić wyższego biegu. Nie zrobił tego, czego dokonał w niedzielę na "setkę". Uczynił to Letsile Tebogo, sprinter z Botswany, dając ojczyźnie pierwszy złoty medal olimpijski w historii, a trzeci w ogóle. Lyles wywalczył brąz, ale wyglądał po biegu bardzo źle. Potrzebował pomocy lekarzy, miał problem z oddychaniem, stadion opuścił na wózku. Okazało się, że zachorował na COVID.

27-latek szybko rozwiał wątpliwości. - Tak, mam COVID - powiedział po biegu Lyles. - Miałem pozytywny wynik testu o piątej rano we wtorek. Obudziłem się z dreszczami, bólem, bolącym gardłem. To były typowe objawy. Pomyślałem, że muszę to sprawdzić. Wynik był pozytywny, więc poddaliśmy się kwarantannie w hotelu niedaleko wioski. Dostałem wszystkie dopuszczalne leki - opowiadał sprinter.

I dodawał: - Wciąż chciałem biec. Usłyszałem, że to możliwe, więc trzymając się z dala od reszty, zrobiliśmy rundę po stadionie. Zdecydowanie miewałem lepsze dni, ale jestem na nogach. Po biegu byłem oszołomiony, bolało mnie w klatce. To na pewno wpłynęło na mój wynik. Ale teraz czuję się już lepiej.

W oświadczeniu USA Track&Field, czyli organizacji zajmującej się lekkoatletyką w Stanach Zjednoczonych, czytamy: "Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa amerykańskim sportowcom przy jednoczesnym utrzymaniu ich prawa do rywalizacji. Po dokładnej ocenie medycznej Noah zdecydował się na dzisiejszy występ. Szanujemy jego decyzję i nadal uważnie monitorujemy jego stan".

Od wybuchu pandemii koronawirusa minęły ponad cztery lata, społeczeństwo stara się funkcjonować normalnie, jakby uzyskało odporność zbiorową i wygrało z wirusem SARS-CoV-2. Ciągle odkrywane są nowe mutacje, pojawiają się ostrzeżenia, że wirus ponownie zaatakuje i spowoduje zamieszanie. On daje o sobie znać także w trakcie igrzysk. We wtorek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała o 40 zakażonych sportowcach w wiosce olimpijskiej. I dla WHO to jest sygnał alarmowy, bo jak mówiła dr Maria Van Kerkhove, "tak duża cyrkulacja wirusa nie jest normalna w tym sezonie".

Czy ryzyko Lylesa miało sens?

COVID-19 znacząco wpływa na kondycję chorego i wydolność płuc, mocno osłabia organizm. Skutki choroby mogą być odczuwalne przez dłuższy czas, także wtedy, kiedy nie miało się żadnych objawów.

Zachowanie Lylesa z pewnością wywoła dyskusję o tym, czy jego zachowanie było odpowiedzialne. W Paryżu nie ma twardych zasad dotyczących COVID-u i uczestnictwa w startach, co oznacza, że Lyles miał prawo stanąć do biegu.

Faktem jest, że choroba nie zatrzymała Lylesa w drodze po olimpijski medal. Na dystansie 200 m wygrywał na trzech ostatnich mistrzostwach świata, ale z igrzysk w Tokio przywiózł tylko brąz. W Paryżu marzył o złocie, ale po raz kolejny był trzeci.

Amerykaninowi zależy na tym, aby postrzegano go jako niezniszczalnego. Do sieci wrzucił post o wszystkich chorobach i zaburzeniach, z którymi się zmagał: z astmą, alergiami, dysleksją, ADHD, stanami lękowymi i depresją, zażywał również silne antydepresanty. Dzisiaj jest na szczycie lekkoatletyki jako mistrz olimpijski na 100 metrów, jest obecnie najszybszym człowiekiem świata, mimo przeciwności losu.

To jednak najpewniej koniec jego startów w Paryżu. Lyles przegapi sztafetę 4x100 metrów. "To nie są igrzyska, o jakich marzyłem, ale pozostawiły mi tyle radości w sercu" - skomentował na Instagramie.

Noah Lyles polował na trzy złote medale w Paryżu, ma tylko jeden. Ale jest pierwszym Amerykaninem od 2004 r., który zdobył złoto IO na 100 metrów. Wtedy w Atenach triumfował Justin Gatlin.