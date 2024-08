Słowa komentatora Eurosportu poszły w świat. Polak tłumaczy, jak było

Igrzyska olimpijskie w Paryżu dla naszych szermierzy zakończyły się w atmosferze skandalu. Niedługo po wywalczeniu brązowego medalu przez nasze szpadzistki, przed szansą na kolejny stanęli floreciści. Ekipa w składzie Michał Siess, Jan Jurkiewicz, Adrian Wojtkowiak i Andrzej Rządkowski była bliska sprawienia niespodzianki w ćwierćfinale z Włochami. Długo wygrywała, ale ostatecznie uległa nieznacznie 39:45. Jeszcze w trakcie ostatniego pojedynku z udziałem Michała Siessa prawdziwą bombę na antenie Eurosportu odpalił komentator Jakub Zborowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak trenuje Julia Szeremeta. Polska medalistka olimpijska zachwyca świat

Słowa komentatora poszły w świat. "Prosiłem, żeby nie mieszał mnie w tę aferę"

Były szpadzista wygłosił długi monolog, w którym zaatakował Polski Związek Szermierczy. - Drodzy państwo, ja powiem tylko krótko: tak kończy się kolesiostwo i układy w Polskim Związku Szermierczym. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Gdybyśmy mieli uczciwe klasyfikacje, to takich momentów na igrzyskach, nie tylko w szermierce, mielibyśmy zdecydowanie mniej. Wielka prośba o zainteresowanie się tym, co dzieje się na igrzyskach olimpijskich. Bo człowiek, który z Tomasso Marinim walczył jak równy z równym, przed igrzyskami miał najwyższą formę, trenuje teraz dzieci w Polanicy-Zdroju, a Michał Siess w turnieju indywidualnym zadał Czechowi Choupenitchowi trzy punkty... Niech państwo sobie sami ocenią, czy tak powinna wyglądać polska szermierka i polski sport - mówił.

Zborowski miał na myśli Leszka Rajskiego. Niespełna 41-letni zawodnik jest aktualnym indywidualnym mistrzem Polski. Tytułów na krajowym podwórku wywalczył najwięcej w historii. W przeszłości był także wicemistrzem Europy. Na igrzyska ostatecznie nie pojechał, co zdaniem Zborowskiego było efektem wspomnianych "układów i kolesiostwa". A jak to wygląda z perspektywy samego Rajskiego.

Florecista wypowiedział się na ten temat w rozmowie z portalem thesport.pl. - Nie, nie czuję się skrzywdzony. Prosiłem Kubę (Jakuba Zborowskiego - przyp.red.), żeby nie mieszał mnie w tę aferę - zaznaczył od razu. - Nie podoba mi się również, że Kuba Zborowski atakuje personalnie Michała Siessa. Owszem było mi przykro, że nie pojechałem na igrzyska, ale mieliśmy jasno określone kryteria wewnętrznej kwalifikacji. Jechało dwóch pierwszych zawodników z listy, którzy uzbierali najwięcej punktów w sześciu pucharach świata, a także w Pucharach Polski i mistrzostwach krajowych. Pozostałych dwóch zawodników wybierał trener - wytłumaczył Rajski.

To dlatego Leszek Rajski nie pojechał na igrzyska do Paryża. "Właśnie to zdecydowało"

Gdyby decydujące były tylko punkty, Rajski do Paryża by pojechał. Trener Radosław Glonek zadecydował jednak inaczej. - Ja na liście byłem czwarty, trzeci był Andrzej Rządkowski – mój klubowy kolega, a piąty Michał Siess. Tyle tylko, że Michał z naszej piątki zdecydowanie najlepiej walczył podczas pucharów świata i ma najwięcej punktów FIE. Punkty natomiast tracił na krajowym podwórku. Nie muszę tłumaczyć, że na igrzyskach walczy się z obcokrajowcami. Właśnie to zadecydowało o tym, że do Paryża pojechał właśnie Michał - wyjaśnił pominięty szermierz.

Jedyne, co Rajski może zarzucić związkowi, to nie do końca przemyślany system wewnętrznych kwalifikacji. Te zostały zamknięte już w kwietniu, podczas gdy - jak sam przyznał - najlepszą formę prezentował w maju i czerwcu, a więc tuż przed igrzyskami.