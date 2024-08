Polak prowadził w walce o brąz. A potem stało się to. Niestety

Podczas trwających igrzysk olimpijskich w Paryżu reprezentanci Polski dostarczają nam mnóstwo emocji. W środę na kartach historii zapisała się Aleksandra Mirosław, która wywalczyła dla naszego kraju pierwszy złoty medal w stolicy Francji we wspinaczce sportowej. Trzecia była Aleksandra Kałucka, która również może być z siebie dumna. Za to w czwartek przed szansą na zgarnięcie brązu stanął Arkadiusz Kułynycz.

Niestety. Arkadiusz Kułynycz nie zdołał wywalczyć brązowego medalu. A było tak blisko!

Polak świetnie spisywał się w turnieju w zapasach w stylu klasycznym do 87 kilogramów. Najpierw w 1/8 finału pokonał tureckiego mistrza świata Aliego Cengiza, jednak niestety w ćwierćfinale musiał uznać wyższość Alireza Mohmadiego. Mimo to nie odpadł z igrzysk. Dlaczego? Irańczyk awansował do finału, co otworzyło drogę naszemu zapaśnikowi do repasażu.

W nim rywalem Kułynycza był Kolumbijczyk Carlos Andrés Muñoz Jaramillo. "W akcji w parterze Polak poderwał przeciwnika od maty i zyskał kolejne dwa punkty, dzięki czemu prowadził 3:1. W kolejnej akcji ze sporej opresji wyszedł Munoz i nie dał kolejnych punktów, ale w ostatnie 1,5 minuty wszedł na przegranej pozycji. W ostatnich sekundach nikt nie był już w stanie zdobyć punktu i to Kułynycz wygrał starcie." - pisał o tym pojedynku Kacper Ciuszka ze Sport.pl.

Dzięki wygranej Arkadiusz Kułynycz stanął przed szansą na zdobycie trzeciego miejsca. W czwartkowy wieczór w starciu o brąz jego rywalem był Ukrainiec Żan Bełeniuk, czyli złoty medalista z Tokio do 87 kg i wicemistrz z Rio de Janeiro w kategorii do 85 kg. Już po pierwszej rundzie Polak objął prowadzenie 1:0 za pasywność przeciwnika. Niestety później Kułynycz znalazł się w parterze, przez co oczko powędrowało na konto Ukraińca. Walka była niesłychanie zacięta.

Niestety wraz z kolejnymi sekundami mistrz olimpijski zaczął przejmować inicjatywę. Wyszedł na prowadzenie 3:1. Następnie to Bełeniuk minutę przed końcem znalazł się w parterze, jednak nasz reprezentant nie zdołał wykorzystać dogodnej pozycji. Na 40 sekund przed końcem starcie wróciło do stójki. W międzyczasie Polak doznał drobnego urazu. Przez całą walkę Arkadiusz Kułynycz nie zdołał przeprowadzić ani jednej skutecznej akcji punktowej. W efekcie nie ma kolejnego brązu dla Polski.