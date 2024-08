Media: Rosyjscy hakerzy ukradli dane polskich sportowców

Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie Rosjanie coraz częściej starają się siać dezinformację oraz destabilizować polskie społeczeństwo. W ubiegłym roku media informowały, że kilkanaście prorosyjskich grup miało atakować strony urzędów i firm w Polsce.

POLADA zaatakowana przez hakerską grupę Beregini!

Teraz "Przegląd Sportowy Onet" poinformował, że Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) padła ofiarą rosyjskiej grupy hakerskiej Beregini. Łupem złodziei miały paść dane polskich sportowców, którzy występują na igrzyskach olimpijskich. Zostali oni już o tym fakcie poinformowani.

O ataku rosyjskich hakerów na bazę danych agencji POLADA można przeczytać na kanale rosyjskiej grupy hakerskiej "Telegram".

- "No to ruszamy! W przededniu igrzysk olimpijskich 2024 byliśmy nieproszonymi gośćmi Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA). I tak nam się spodobało, że postanowiliśmy zostać trochę dłużej i przyjrzeć się całej ich bazie. I zgodnie ze starą tradycją oddajemy ją do przeczytania także naszym wiernym subskrybentom. I tak oddajemy do Państwa dyspozycji kompletną bazę danych polskich sportowców z wynikami badań antydopingowych, która zawiera cały bukiet substancji zabronionych, w tym także narkotyki. Cóż, ci, którzy potrafią i wiedzą, jak kopać głębiej, znajdą wiele innych ciekawych informacji, które doprowadzą ich do zbadania przestępczej dystrybucji zakazanych narkotyków w krajach UE, gdzie wystają ośle uszy ukraińskich i polskich biznesmenów!" - czytamy.

POLADA skomentowała już sprawę. Agencja poinformowała m.in., że podjęła już kroki w celu zabezpieczenia systemów i współpracuje m.in. z policją.

- Ustalenia wskazują, że atak jest działaniem grupy wspieranej przez służby wrogiego państwa. W tej chwili sprawa jest przedmiotem śledztwa oraz szczegółowej analizy technicznej. POLADA podjęła niezbędne kroki w celu zabezpieczenia systemów i złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania. Jesteśmy w stałym kontakcie z Policją, CERT Polska, Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Z największą troską podchodzimy do bezpieczeństwa informacji i ochrony osób, których to dotyczy. Wszystkie osoby, których dane zostały opublikowane, są niezwłocznie informowane oraz otrzymują jasne instrukcje dotyczące dalszych działań - napisała POLADA.

Igrzyska olimpijskie potrwają do niedzieli 11 sierpnia.