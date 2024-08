Amerykanie rozpisują się o rywalce Szeremety. "Rosyjska dezinformacja"

Lin Yu-ting z Tajwanu to finałowa rywalka Julii Szeremety w boksie w kategorii do 57 kilogramów na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. I choć jej przypadek nie jest tak głośny, jak Algierki Imane Khelif, Lin jest drugą postacią zdyskwalifikowaną na ostatnich mistrzostwach świata przez rzekome nieprzejście testu płci. Efekt tych kontrowersji z nią związanych było widać nawet w trakcie półfinału z Turczynką Kahraman. O sprawie rozpisują się także amerykańskie media.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak trenuje Julia Szeremeta. Polska medalistka olimpijska zachwyca świat

Wielkie kontrowersje przed finałem Szeremety. W tle kolega Putina

Niespełna 21-letnia Julia Szeremeta jest objawieniem igrzysk olimpijskich, a konkretnie turnieju olimpijskiego w boksie. Polka w świetnym stylu zapewniła sobie medal, a w środę awansowała do finału, pokonując Filipinkę Nesthy Petecio. Jej rywalką w sobotnim finale, który podobnie jak półfinały będzie rozgrywany na dobrze znanym Idze Świątek korcie Philippe'a Chatriera, będzie Lin Yu-ting z Tajwanu.

W trakcie paryskich igrzysk bardzo głośna była sprawa Algierki Imane Khelif, która została zdyskwalifikowana z ostatnich mistrzostw świata w boksie przez to, że rzekomo miała nie przejść pewnego testu płci. Tyle że tak twierdzi jedynie skonfliktowana z MKOl światowa federacja bokserska IBA, kierowanego przez dobrego znajomego Władimira Putina - Umara Kremlewa. MKOl odciął się od IBA ze względu na liczne nieprawidłowości w federacji bokserskiej, tak samo też nie uznał "testów" przeprowadzonych przez nią, na które jedynym dowodem są słowa Kremlewa. Tym bardziej że zdjęcia z dzieciństwa Khelif nie pozostawiają żadnej wątpliwości nt. tego, że urodziła się kobietą. Cierpieć ma co najwyżej na zaburzenia rozwoju płci.

Jak zauważają amerykańskie media, w tym NBC News, które szerzej zajęły się tematem, drugą zawodniczką powiązaną z tą sprawą jest finałowa rywalka Szeremety - Lin Yu-ting. Choć MKOl wziął obie zawodniczki w obronę, kontrowersji nie brakuje. Dwie rywalki Lin - Turczynka Esra Yildiz Kahraman i Bułgarka Swietłana Stanewa - po przegranych walkach pokazywały na palcach literę X, jako symbol żeńskich chromosomów X (kobiety mają XX, mężczyźni XY). Zostały one też wsparte przez swoje rodzime komitety olimpijskie.

Jak na te oskarżenia reaguje Tajwanka? Finalistka turnieju olimpijskiego ignoruje temat. - Podchodzę do tego krok po kroku, skupiam się na każdym meczu, wykorzystuję każdą okazję na ringu i dążę do zwycięstwa aż do samego końca - powiedziała, odnosząc się tylko i wyłącznie do sportowej części tematu.

Półfinał z Kahraman nie był dla Lin łatwy. Turczynka była bardzo agresywna w ringu, ale Lin zdołała ją pokonać dużą przewagą umiejętności technicznych. - Przeciwniczka jest bardzo silna i mocno mnie naciskała, więc zmęczenie jest normalne - mówiła. - Szanuję swoją przeciwniczkę - dodała.

"Mowa nienawiści". MKOl reaguje na skandal z bokserkami. Niektórzy musieli przepraszać

Zarówno Lin, jak i Imane Khelif, od lat rywalizują w konkurencjach kobiecych i do mistrzostw świata w 2023 roku w New Delhi nikt zupełnie nie próbował kwestionować ich płci, aż do słów wspomnianego Kremlewa, według którego obie zawodniczki mają mieć męskie chromosomy. A jako że słowa Rosjanina są jedynym dowodem w tej sprawie, podczas gdy reprezentacji Rosji na igrzyskach w Paryżu nie ma, jest wielce prawdopodobne, że nagłośnienie przypadków Khelif i Lin są efektem rosyjskiej dezinformacji. Co ciekawe, "testy" Kremlewa pojawiły się dopiero przed wielkim finałem, a tuż po tym, jak Khelif pokonała wielce utalentowaną i niepokonaną do tamtego momentu Rosjankę Azalię Aminewą.

Przewodniczący MKOl Thomas Bach w niedzielę określił to "mową nienawiści". - Mamy dwie pięściarki, które urodziły się jako kobiety, zostały wychowane jako kobiety, mają paszport kobiety i przez wiele lat walczyły jako kobiety - powiedział Bach. Rzecznik MKOl, Mark Adams, nazwał z kolei testy kwalifikacyjne IBA "wadliwymi" i „nielegalnymi". Z kolei na konferencji IBA i Kremlewa w Paryżu zwołanej związku z tym tematem, rosyjski prezes odpowiadał bełkotliwymi uwagami przeciwko igrzyskom olimpijskim, porównując je do Sodomy i Gomory.

Na kontrowersje związane z Lin i Khelif reagowali też tak znane osobistości, jak Elon Musk, J.K. Rowling czy Donald Trump. Ten ostatni miał napisać nawet: "Będę trzymał mężczyzn z dala od sportu kobiecego!". Ale już Logan Paul, wraz z pojawianiem się kolejnych informacji na temat pięściarek, przyznawał, że "może być winny rozpowszechniania dezinformacji".

Boston Globe musiał wydać sprostowanie w zeszłym tygodniu, ponieważ błędnie zidentyfikował Khelif jako osobę transseksualną. W oświadczeniu na X gazeta stwierdziła, że "niepoprawnie" zidentyfikowała Khelifę jako osobę transseksualną i uznała "skalę błędu".

Trener Szeremety chroni swoją zawodniczkę. "Wiem, że będą wielkie kontrowersje"

Imane Khelif zmierzy się w piątek z utytułowaną Chinką Yang Liu (miała z nią się zmierzyć także w finale ubiegłorocznych MŚ), z kolei Tajwanka Lin Yu-ting dzień później będzie walczyła z Julią Szeremetą. - Na igrzyskach olimpijskich znalezienie się w pierwszej czwórce oznacza, że każdy jest bardzo silny – powiedziała Lin. - Niektóre działania podjęte w celu wygrania są zrozumiałe. Będę się nad tym pokornie zastanawiać i mam nadzieję, że zrobię, co w mojej mocy - dodała, po czym odniosła się do swoich fanów, którzy na jej walkę musieli czekać do 3:30 rano.

- Jest wielu zwolenników na Tajwanie, których znam, a teraz jest późno [na] Tajwanie, i dziękuję za wasze wsparcie przed telewizorem, nawet jeśli musicie iść do pracy - stwierdziła.

Trener Julii Szeremety Tomasz Dylak robi wszystko, aby jego zawodniczka nie wypowiadała się na ten temat, by nie powiedziała kilku słów za dużo. - Wiem, że będą wielkie kontrowersje. Na pewno wszyscy będą mówić, że Jula nie ma szans. Ale jesteśmy na to przygotowani - powiedział polskim dziennikarzom w Paryżu.

Walka Julii Szeremety z Tajwanką Lin Yu-ting odbędzie się w sobotę o godzinie 21:30. Relacja na żywo na Sport.pl.