Rozpacz Polek po tym, co stało się w finale. Podeszła tylko jedna. I się zaczęło

Karolina Naja, największa gwiazda kajakowej czwórki - nadziei na olimpijski medal w Paryżu - tylko ciężko westchnęła i pokręciła z niedowierzaniem głową, mijając mnie i innego polskiego dziennikarza po zajęciu czwartego miejsca. Polki udzieliły razem tylko jednego wywiadu. Przed kamerą TVP Naja - czterokrotna medalistka igrzysk - mówiła o pustce w sercu. Potem już nie chciały rozmawiać z innymi przedstawicielami mediów. Ostatecznie przyszła do nich po dłuższym czasie Adrianna Kąkol, której głos przy odpowiedzi na jedno pytanie zaczął mocno drżeć.

Polki długo wpatrywały się w tablicę wyników. Cudu nie było

0,24 sekundy - tyle zabrakło kobiecej czwórce, by powtórzyć sukces z Tokio i wywalczyć brązowy medal olimpijski. Tuż po zakończeniu rywalizacji Anna Puławska popłakała się, a potem cała osada udała się na wywiad do TVP. W tradycyjnej formule byłby to pierwszy z kilku wywiadów, bo w kolejce były też dwie inne stacje telewizyjne, Polskie Radio i zgrupowane razem grono dziennikarzy radiowych i piszących. Wszyscy oni wizyty całej osady już się nie doczekali.

Stałam z boku razem z kolegą z innej redakcji, wyglądając zawodniczek. W pewnym momencie pojawiły się blisko nas i kolega zapytał, czy kajakarki porozmawiają chwilę. Naja - najbardziej doświadczona i utytułowana w osadzie - wypuściła tylko ciężko powietrze i pokręciła głową, oddając w ten sposób swoje rozczarowanie. Pozostałe trzy zawodniczki - których oczy również były zakryte okularami przeciwsłonecznymi - przeszły smutne bez słowa.

Ostatecznie do rozmowy z dziennikarzami po dalszym oczekiwaniu oddelegowana została Adrianna Kąkol. 22-latka nie kryła zawodu. Tak jak wszyscy kibice i media liczyła na medal olimpijski tej osady. W jej przypadku pierwszy w karierze. Co czuła?

- Duży smutek, duże rozczarowanie - to słabe określenie. Ale smutek na pewno jest. Popłynęłyśmy to, co miałyśmy wytrenowane. Odczucia z rozgrzewki, wynikające z doświadczenia i rozmów były bardzo dobre - relacjonowała.

Polki już na początkowym etapie zmagań zostały w tyle. Zdaniem Kąkol trudno stwierdzić, czy to właśnie ten fragment rywalizacji był decydujący. - Ze swojej perspektywy tego nie widziałam. Byłam w pełni skupiona na swoim zadaniu. Nie wiem... - ucięła smutna, a po krótkiej chwili dodała: - Jak widać, świat ten start robi szybciej.

Zaznaczyła, że wraz z koleżankami zrealizowała przygotowaną na ten start taktykę. Gdy jeden z dziennikarzy spytał, czy na mecie i u niej pojawiły się łzy rozczarowania, to Kąkol odparła, że wtedy wraz z koleżankami wpatrywały się w tablicę wyników. - Liczyłyśmy, że zobaczymy siebie na trzecim miejscu, a nie rywalki - zaznaczyła smutno, zaciskając przy tym usta i powstrzymując łzy.

Przy kolejnej odpowiedzi głos jej już mocno drżał. Została wtedy zapytana, czy oddałabym wszystkie zdobyte dotychczas krążki za ten jeden z igrzysk. - Mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy, igrzyska europejskie, Puchar Świata... Dlatego jest tak przykro - przyznała, wyliczając dokonania kobiecej czwórki z ostatnich lat.