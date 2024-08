W ramach współpracy, wszyscy polscy sportowcy i sportowczynie, którzy zdobędą medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu oraz ich trenerzy, otrzymają wyjątkowy prezent – złotą kartę do kin Helios. To nie tylko symboliczne wyróżnienie, ale również praktyczna nagroda, która umożliwi medalistom bezpłatny wstęp na dowolnie wybrane seanse filmowe we wszystkich kinach Helios w całej Polsce.

Helios partnerem PKOl – złote karty do kin Helios dla medalistów i medalistek z Paryża

Helios nie zapomina o wielkich sportowych emocjach i od lat prezentuje je na swoich ekranach w ramach projektu Helios SPORT. W ostatnim czasie widzowie sieci mogli zobaczyć między innymi elitarne rozgrywki piłkarskie Ligi Mistrzów oraz mecze UEFA EURO 2024. Partnerstwo z Polskim Komitetem Olimpijskim stanowi następny etap w rozwoju inicjatyw sportowych realizowanych przez sieć.

Helios to największa sieć kin w Polsce pod względem liczby obiektów. Dysponuje 54 kinami mającymi łącznie 304 ekrany i ponad 55 tys. miejsc. Spółka skupia swoją działalność głównie w miastach małej i średniej wielkości, ale jej kina są również obecne w największych aglomeracjach Polski, m.in. w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu.

Helios S.A. jest częścią Grupy Agora, jednej z największych grup medialnych w Polsce, działającej m.in. w segmencie prasy (wydawca m.in. „Gazety Wyborczej"), reklamy zewnętrznej (lider rynku – AMS), internetu (portal Gazeta.pl) oraz radia (9 stacji radiowych z portfolio Grupy Eurozet).