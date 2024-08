Ależ pech. Fatalne wieści dla Skrzyszowskiej. Najczarniejszy scenariusz

Pia Skrzyszowska dosłownie rzutem na taśmę bezpośrednio awansowała do półfinału biegu na 100 m przez płotki na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Na tym etapie będzie czekało ją piekielnie trudne wyzwanie. Polka wystąpi w najsilniej obsadzonym biegu. Na torach obok niej ustawią się same gwiazdy, jak aktualna mistrzyni świata, czy rekordzistka świata. To nie najlepsze informacje dla naszej rodaczki.

3 Screen z https://www.youtube.com/watch?v=zdWT2bd6wJY Otwórz galerię Na Gazeta.pl