Zamieniła Polskę na Niemcy. Teraz świętuje medal na igrzyskach

Polskie "Atomówki" Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol i Dominika Putto nie stanęły na olimpijskim podium Paryżu. W kajakowej czwórce na dystansie 500 metrów walkę o brąz przegrały o 0,24 s z Węgierkami. Nie oznacza to jednak, że Polka w tej konkurencji nie zdobyła medalu. Zrobiła to Paulina Paszek, tyle że dla reprezentacji... Niemiec. I pomyśleć, że jeszcze do niedawna startowała w biało-czerwonych barwach...

4 Fot. Piotr Skornicki / Agencja W Otwórz galerię Na Gazeta.pl