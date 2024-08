Cały Tajwan pisze o Szeremecie. Zwracają uwagę na jedno i nie chodzi o sport

Julia Szeremeta na igrzyskach w Paryżu robi nie lada furorę. 20-latka już zapewniła pierwszy od 32 lat olimpijski medal dla Polski w boksie, a sukces może być jeszcze okazalszy. W sobotę 10 sierpnia na kortach Rolanda Garrosa powalczy o złoto z Tajwanką Lin Yu-Ting w kategorii do 57 kg. Polka wzbudziła spore zainteresowanie w kraju swojej rywalki. Tamtejsze media szczególnie zaintrygowało, że pięściarka próbowała robić karierę w polityce.

W Tajwanie już wiedzą o starcie w wyborach Szeremety. "Kandydatka skrajnej prawicy"

Portal tvbs.com informował o tym już w tytule: "Przeciwniczką Lin Yu-Ting na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w niedzielnym meczu o złoty medal jest ona. 20-letnia Polka jest tak szalona, że nawet kandydowała do parlamentu" - mogliśmy przeczytać. W rzeczywistości Szeremeta nie kandydowała do parlamentu, a do Sejmiku Województwa Lubelskiego w ostatnich wyborach samorządowych z list Konfederacji, o czym przypomniał niedawno lider tej partii Sławomir Mentzen. - W półfinale Szeremeta pokonała filipińską gwiazdę Nesty Petecio, pokazując swoją niezwykłą siłę. W tym roku weszła także do polityki, startując jako kandydatka skrajnej prawicy w wyborach parlamentarnych - uzupełnił tajwański serwis.

Dziennikarze sporo uwagi poświecili też sportowej drodze Polki i jej niespotykanemu stylowi walki. - Kiedy miała 14 lat, poczuła się znudzona i chciała nauczyć się nowych rzeczy, więc postawiła na boks. Zdradziła, że wybrała go, ponieważ ciosy w tym sporcie są silniejsze niż w karate. Jej styl jest dość wyjątkowy. Jest przyzwyczajona do opuszczania rąk zamiast trzymania wysokiej gardy, stosowanej przez większość bokserów. Spekuluje, że miało na to wpływ karate. Twierdzi się też, że ta postawa może sprawiać, że jej ciosy są mocniejsze i szybsze - analizowano.

Cały Tajwan drży przed Szeremetą. "Trzeba będzie opracować specjalną taktykę"

Podobną, choć nieco bardziej zwięzłą, charakterystykę naszej pięściarki przedstawiła, tajwańska stacja TTV. - Szeremeta zaczęła ćwiczyć karate w wieku 5 lat, a następnie zajęła się boksem. Wyjątkowe jest to, że zamierzała w tym roku zająć się polityką i startowała w wyborach do Sejmiku Województwa Lubelskiego, ale ostatecznie nie została wybrana - odnotowała. W sumie sportsmenka otrzymała w nich 1409 głosów.

Tajwańscy dziennikarze przed finałowym pojedynkiem mają nawet pewne obawy. - Przeciwniczką Lin Yu- Ting w walce o złoty medal będzie Polka Julia Szeremeta. Obie zawodniczki nigdy w przeszłości ze sobą nie walczyły. Jednak Liu Zong-Tai, który pełni funkcję asystenta trenera Tajwanki, przeanalizował, że jej przeciwniczka ma niesamowicie silną chęć ataku i być może trzeba będzie opracować specjalną taktykę, żeby sobie z tym poradzić - informował portal cna.com.