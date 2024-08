Polki miały wszystko, żeby wpłynąć do historii. Nie było nawet blisko. "Przykre"

Po środowych sukcesach polskiego sportu na igrzyskach Paryż 2024 jechaliśmy na kajaki z przekonaniem, że znów będzie pięknie. Niestety, po starcie damskiej czwórki znów przeżywamy to, co już z historii igrzysk dobrze znamy.

Karolina Naja, Anna Puławska, Adriana Kąkol i Dominika Putto słabo zaczęły finał, później goniły, ale do podium dopłynąć nie zdołały. Zabrakło 0,24 s. To w kajakarstwie wcale nie tak mało. Niestety, wyraźnie lepsze były trzecie Węgierki, już nie mówiąc o pierwszych Nowozelandkach i drugich Niemkach. Te osady zdecydowanie odpłynęły całej reszcie.

"Atomówki" zaliczyły niewypał

To przykre, bo eksperci typowali tu zaciętą rywalizację między Polkami a Nowozelandkami. W naszej osadzie trener Tomasz Kryk po igrzyskach w Tokio wymienił pół składu. Kąkol i Putto zastąpiły Justynę Iskrzycką i Helenę Wiśniewską. Trener chciał przyspieszenia i poprawy z brązu zdobytego w Japonii na złoto we Francji.

"Atomówki" między poprzednimi igrzyskami a obecnymi pływały świetnie – były mistrzyniami świata i Europy. Nadzieje na pierwsze w historii olimpijskie złoto dla polskich kajaków pokładaliśmy w nich nie bezzasadnie. Tymczasem one teraz wróciły na czwarte miejsce, które nasza czwórka dobrze już zna. Na nich kończyła rywalizację na igrzyskach w Pekinie w 2008 roku i w Londynie w 2012 roku. A w Rio w 2016 roku nawet nie awansowała do finału A.

Niestety, teraz "Atomówki" zaliczyły niewypał przypominający wszystkie tamte smutne historie. To boli. Ale trzeba się podnieść i walczyć dalej. Bo choćby dwójka Naja/Puławska też jest tu typowana do podium. I może jeszcze Naja – aż czterokrotna medalistka igrzysk – zdobędzie przed końcem kariery to swoje upragnione złoto (ma 34 lata i w dorobku jedno srebro oraz trzy brązy).