Polskie "Atomówki" walczyły do samego końca! Co za emocje w walce o medal

Kajakarstwo to dyscyplina, która w ostatnich latach dostarczała nam medali na igrzyskach olimpijskich. Głównie jednak w kategorii K-2 na dystansie 500 m. Polki zdobywały brąz w Londynie, Rio de Janeiro oraz srebro w Tokio.

Na ostatnich igrzyskach Polki wywalczyły też brąz w czwórce na tym samym dystansie. Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka oraz Helena Wiśniewska w Japonii ustąpiły jedynie Węgierkom i Białorusinkom.

Na igrzyskach w Paryżu Polki wystąpiły w połowicznie zmienionym składzie. W stolicy Francji wystartowały Naja oraz Puławska, a Iskrzycką i Wiśniewską zastąpiły debiutantki na igrzyskach, czyli Adrianna Kąkol i Dominika Putto.

Rywalizację w Paryżu Polki zaczęły we wtorek. Tego dnia nasze zawodniczki zajęły trzecie miejsce w swoim wyścigu i bezpośrednio awansowały do finału. Polki uzyskały czas 1:33.87 i ustąpiły Nowozelandkom (1:32.40) oraz Hiszpankom (1:32.92).

W drugim wyścigu lepsze wyniki miały też jednak Niemki (1:32.34), Węgierki (1:33.42) oraz Chinki (1:33.64). Wyniki z kwalifikacji - niestety - znalazły odzwierciedlenie w finale. Tym razem Polkom nie udało się wywalczyć medalu.

Polskie kajakarki bez medalu na IO

Rywalizacja od samego początku była bardzo zacięta. Na prowadzenie wysunęły się jednak Nowozelandki, które ostatecznie doprowadziły je do końca i to one z czasem 1:32.20 zdobyły złoty medal. Chociaż goniły je Niemki, to one ostatecznie uzyskały czas 1:32.62.

Do ostatnich metrów toczyła się walka o brąz. O ten medal walczyły Węgierki i Polki. Obie ekipy wpadły na metę w jednakowym niemal czasie. Ostatecznie brąz wywalczyły Węgierki, które uzyskały czas 1:32.93. Polki ukończyły rywalizację z czasem 1:33.17.

Kolejne miejsca zajęły kolejno Chinki, Hiszpanki, Norweżki oraz Australijki. Na IO w K-2 wystąpią jeszcze Naja oraz Puławska.