Cios za cios. Grbić z niego zakpił, teraz prezes PKOl odpowiada

Polscy siatkarze w znakomitym stylu awansowali do finału turnieju olimpijskiego. W półfinale igrzysk Paryż 2024 pokonali 3:2 USA. Niestety, w trakcie meczu kontuzji doznał Paweł Zatorski. O stan zdrowia libero dziennikarze od razu po półfinale zapytali trenera Nikolę Grbicia. – Na najświeższe informacje na ten temat musicie zaczekać, aż pewnie poda je szef PKOl-u na platformie X – zakpił szkoleniowiec.

Piesiewicz odpowiada Grbiciowi

Po chwili Grbić wyjaśnił, że nie chce rozwodzić się nad tym tematem, ale nie podoba mu się, że Radosław Piesiewicz jako pierwszy wypuścił w świat informację, że z USA i już do końca igrzysk nie zagra Mateusz Bieniek. Trener uznał, że Piesiewicz niepotrzebnie wyręczył Polski Związek Piłki Siatkowej w podaniu komunikatu w sprawie środkowego i ułatwił zadanie Amerykanom, informując ich, kogo w naszym zespole nie muszą rozpracowywać.

- Porozmawiamy o tym szerzej po turnieju, ale nie uważam, że szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego powinien się zajmować takimi sprawami – tłumaczył Grbić.

Co na to Piesiewicz? Zadzwoniliśmy do prezesa PKOl i zarazem przewodniczącego naszej olimpijskiej reprezentacji. Przedstawiamy zapis krótkiej rozmowy.

- Dzień dobry, czy dotarły do pana słowa trenera Nikoli Grbicia? Był na pana zdenerwowany. Stwierdził, że niepotrzebnie ujawnił pan informację, że kontuzjowany Mateusz Bieniek już nie zagra na igrzyskach. Trener tłumaczył, że w ten sposób ułatwił pan zadanie rywalom. A może już to z trenerem wyjaśniliście?

- Ja w ogóle nie wiem o sprawie.

- To dodam, że Grbić zapytany przez dziennikarzy o kontuzję Pawła Zatorskiego powiedział, że na najświeższe informacje w tej sprawie musimy poczekać, aż pewnie pan poda je na platformie X. Ewidentnie się zdenerwował.

- Pierwsze słyszę. Ale to może dobry moment na wyjaśnienie tej sytuacji. Generalnie od początku igrzysk podawaliśmy wszystkie zmiany w składach w każdej dyscyplinie. Można to zresztą łatwo zweryfikować na naszych profilach. I tak było i tym razem. Przy rozpoczęciu procedury dotyczącej wymiany Bieńka na Bołądzia sztab siatkarskiej kadry nie zaznaczył, że jest to informacja poufna lub że ma embargo czasowe. Gdyby tak było, z pewnością uszanowalibyśmy to i podalibyśmy tę informację zgodnie z wytycznymi sztabu.