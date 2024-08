Nie udało się. Polka traciła siłę w końcówce. Odpada w ćwierćfinale IO

Katarzyna Szperkiewicz nie awansowała do półfinału w kategorii C1 na 200 metrów kobiet na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Reprezentantka Polski w swoim drugim starcie zajęła trzecie miejsce, a więc zabrakło jej tylko jednej pozycji, by dostać się do kolejnej fazy zmagań.

Screenshot TVP Sport