Jaśniej się nie dało. Oto nowe szczegóły ws. protestu przed walką Polki

Julia Szeremeta po pokonaniu Nesthy Petecio awansowała do finału igrzysk olimpijskich w Paryżu i powalczy o złoty medal. Jej rywalką będzie Yu Ting Lin, która dość łatwo rozprawiła się z Esrą Yildiz Kahraman. Po walce doszło do niemałych kontrowersji poprzez zachowanie Turczynki.

Kahraman po przegranej w ringu wykonała rękami znak "X", nawiązujący do chromosomu XX, który determinuje płeć żeńską. XY oznacza z kolei płeć męską. Była to szpilka w kierunku rywalki, którą właściwie od początku igrzysk oskarżano o to, że jest mężczyzną. Dowodem miał być fakt, że rok temu Ting Lin została zdyskwalifikowała z mistrzostw świata za niezaliczenie biochemicznego testu na kobiecość. Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że test był nielegalny i niewiarygodny.

Kontrowersje przed walką Julii Szeremety. Chodzi o gest przegranej z półfinału

Gest Kahraman wywołał ogromne kontrowersje, a chińskie media od razu rozpoczęły krucjatę w kierunku Turczynki. Ta odmówiła komentarza w całej sprawie i nie chce przyznać się, co faktycznie znaczyło jej zachowanie. "Bez komentarza" - powiedzieli członkowie jej sztabu, pytani przez BBC.

Ting Lin zachowała się jednak fair i wprost przyznała, że przeciwniczka sprawiła jej niemałe kłopoty w walce o finał. - Jestem bardzo wdzięczna za rozegranie ze mną tak wspaniałego meczu i za to, że pozwoliłaś mi użyć wszystkich moich sił - mówiła Tajwanka cytowana przez portal cna.com.tw.

Z kolei portal ftvnews.com.tw bardzo dosadnie komentuje zachowanie tureckiej pięściarki. "Wierzą, że przegrali z Ting Lin, bo jest mężczyzną. W co wierzą? Niech powiedzą to jeszcze raz. Gdzie jest ta informacja, w którą chcą wierzyć?" - czytamy w dosadnym komentarzu na portalu.

"Wszystko to jest iluzją. Dlaczego nie wierzą, że zasłużyły na przegraną? Tajwanka nie jest osobą transpłciową. Coś jest nie tak z jej chromosomami? Nie ma oficjalnego raportu. Czy coś jest nie tak z jej testosteronem? Istnieje raport z testów i Komitet Olimpijski uważa, że spełnia on standardy" - piszą dalej Tajwańczycy.

"Albo bierzemy udział w zawodach i się na to zgadzamy, albo wycofujemy się przed startem. Jeśli walczą, to powinny umieć przyznać się do porażki. Nie umieć przyznać się do porażki? Cóż to za duchowe zwycięstwo" - czytamy w podsumowaniu dosadnego komentarza.

Finałową walkę Julii Szeremety z Yu Ting Lin zaplanowano na sobotę 10 sierpnia o 21:30. Zawodniczy zawalczą w hali na kortach Rolanda Garrosa.