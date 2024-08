Reprezentantka Polski przegrała w taki sposób, że aż szkoda gadać

- To sportowe marzenie każdego zawodnika. Długo na to czekałam, aby w nich powalczyć. Nie mogę się doczekać, aby wyjść już na matę. Jestem bardzo dumna, że mogę reprezentować Polskę - przed igrzyskami olimpijskimi mówiła Anhelina Łysak, cytowana przez "Kurier Lubelski".

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedrowski: Pokolenie Z nie interesuje się sportem. Dla nich jest marginesem

Chociaż pochodząca z Ukrainy zawodniczka to medalistka mistrzostw świata i Europy, to na igrzyskach olimpijskich dopiero debiutowała. I niestety tego debiutu nie będzie wspominała dobrze. Pierwsza walka Łysak zakończyła się bowiem dramatem.

W 1/8 finału turnieju do 57 kg rywalką naszej zawodniczki była Ukrainka - Alina Hruszyna-Akobija. To zawodniczka, która zdobywała złote medale na mistrzostwach świata w Budapeszcie w 2022 r. i Zagrzebiu rok później.

Łysak i Hruszyna-Akobija zaczęły walkę tuż przed południem. I zdecydowanie lepiej weszła w nią reprezentantka Polski. Łysak przeprowadziła doskonałą akcję, w której udzieliła się też Ukrainka, ale sędzia przyznał prowadzenie Łysak 4:2.

Porażka Anheliny Łysak

Przewaga naszej zawodniczki zmalała o punkt po tym, jak Hruszyna-Akobija wypchnęła ją poza matę. Tuż przed przerwą po akcji Łysak sędzia znów przyznał jej cztery punkty, a Ukraince dwa. Z takim werdyktem nie zgodzili się Ukraińcy i poprosili o challenge. Ten okazał się nieskuteczny, przez co Polce przyznano jeszcze jeden punkt.

Polka prowadziła do przerwy 9:5. Na początku drugiej części walki Łysak przeprowadziła akcję za cztery punkty i objęła prowadzenie aż 13:5. Kiedy wydawało się, że nasza zawodniczka awansuje do kolejnej rundy, rozpoczął się drama.

Najpierw Hruszyna-Akobija przeprowadziła dwie akcje po jednym punkcie. Potem dorzuciła akcję czteropunktową, a następnie dwupunktową. Pasywność Łysak spowodowała, że na tablicy wyników widniał remis 13:13. W tym momencie to jednak Polka była dalej, bo to ona przeprowadziła większą liczbę wyżej punktowanych akcji.

Niestety w końcówce Hruszyna-Akobija przeprowadziła jeszcze akcje warte jeden i dwa punkty, dzięki czemu to ona wygrała 16:13. Tuż po zakończeniu walki Hruszyna-Akobija padła na matę i z niedowierzaniem przyjęła fakt, że to jednak ona zawalczy dalej.

W ćwierćfinale rywalką Ukrainki będzie Helen Maroulis z USA. To mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro w kategorii do 53 kg i brązowa medalistka igrzysk z Tokio w kategorii do 57 kg.