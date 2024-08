Zabrakło 0,7 sekundy! Ależ pech Polaka w Paryżu. "Jako żołnierz pokazałem..."

Mateusz Borkowski rozczarował postawą w swoim biegu eliminacyjnym na 800 metrów podczas igrzysk w Paryżu. Nasz reprezentant zanotował mizerny czas 1:47.50 i przybiegł dopiero na siódmym miejscu, skazując się jednocześnie na udział w repasażach o awans do półfinału. W nich Polak zrobił, co mógł, zanotował nawet najlepszy czas w sezonie (1:45.27), jednak trafił do zdecydowanie najszybszego repasażu i do awansu zabrakło mu 0,7 sekundy.

