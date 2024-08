Amerykanka przyciągnęła wzrok kibiców z całego świata. Oto powód

Choć na igrzyskach olimpijskich zdarzają się sportowcy, którzy wyróżniają się unikatowym wyglądem, opartym z reguły na wyjątkowych fryzurach, tatuażach lub makijażu, mało kto może równać się pod względem "wyjątkowości" stylu z Raven Saunders. Amerykanka to jedna z bardziej doświadczonych kulomiotek w całej stawce. Jeszcze w czasach juniorskich zdobywała medale mistrzostw świata juniorów oraz mistrzostw panamerykańskich. Z kolei już jako seniorka została w Tokio wicemistrzynią olimpijską.

REKLAMA

Zobacz wideo Ruciak szczerze o Kurku: Drużyna go obserwuje

Raven Saunders i jej alter ego, czyli Hulk

Jednak z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że to nie jej wyniki będą powodem, dla którego zostanie najbardziej zapamiętana. Saunders uwielbia bowiem startować w kolorowych, a czasami wręcz nieco strasznych maskach. Stały się one już jej znakiem rozpoznawczym. Nie inaczej było podczas eliminacji pchnięcia kulą kobiet w Paryżu. Amerykanka rywalizowała w grupie B, tej samej, co Polka Klaudia Kardasz. Przy czym ona w przeciwieństwie do naszej reprezentantki awansowała do finału (miała siódmy wynik 18,62 m, a Kardasz dopiero dziewiętnasty 17,45 m).

Saunders miała na sobie czarną maskę z goglami, w których światło obijało się we wszystkich odcieniach pomarańczowego, żółtego i czerwonego. Specyfiki wizerunku dopełniały włosy zafarbowane w połowie na fioletowo, a w połowie na zielono. Zieleń jest tu nawiązaniem do jej pseudonimu "Hulk", który z jednej strony przylgnął do niej wymyślony przez media i fanów, ale z drugiej ona sama w pełni go zaakceptowała. Uczyniła częścią wizerunku. Nawet w mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie, nazywa się Raven Hulk Saunders.

Pauzowała za doping. Teraz wraca walczyć o kolejny medal

Na tymże wizerunku jest i skaza w postaci prawie rocznego zawieszenia za doping (marzec 2023 - luty 2024). Ale po powrocie Amerykanka szybko wróciła do formy, a w tym roku ma siódmy wynik na listach światowych (19,90 m), a więc w piątkowy wieczór 9 sierpnia z pewnością zawalczy o medal.

Sama kulomiotka tłumaczyła w czerwcowej rozmowie z agencją prasową Associated Press, że nic nie jest w stanie jej złamać, zwłaszcza gdy zmienia się w swoje alter ego. - Bardzo często siadam przed lustrem i patrząc się w nie, przypominam sama sobie "jesteś Raven, jesteś Hulkiem, osiągniesz wszystko, co chcesz". Nic nie jest w stanie powstrzymać mnie od bycia wielką poza mną samą. Taka jest moja mantra na ten sezon - powiedziała Saunders.