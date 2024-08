8 lutego cesarskie cięcie, dziś igrzyska! Tak poszło Sułek w pierwszym starcie

Adrianna Sułek-Schubert była niesamowicie zmotywowana, by wystąpić na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nasza siedmioboistka 8 lutego urodziła przez cesarskie cięcie, a już 18 dni później w mediach społecznościowych opublikowała wideo z treningu. Dziś rozpoczęła rywalizację w siedmioboju na Stade de France.

Sułek-Schubert ćwiczyła i w ciąży, i tuż po niej. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do startu w stolicy Francji. - Ada wiele razy pokazywała, jakim jest walczakiem. I że im więcej jest niedowiarków, tym mocniejszy bodziec Ada dostaje, żeby stanąć na wysokości zadania - przed igrzyskami mówił trener Sułek-Schubert, Marek Rzepka w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl.

- Wiem, że niewiele jest sportsmenek, które tak szybko jak Ada wróciły do formy po urodzeniu dziecka. Ona już wróciła do swoich najwyższych dyspozycji motorycznych, szybkościowych. Jasne, że przydałoby się jeszcze trochę treningów - wtedy by było jeszcze lepiej. Ale patrzę na Adę i sam nie wierzę, że można tak szybko odbudować ciało, wrócić do tak wysokiej dyspozycji - dodał.

Świetny początek Adrianny Sułek-Schubert!

W czwartek Sułek rozpoczęła rywalizację na igrzyskach olimpijskich. I rozpoczęła ją w fenomenalnym stylu. Tuż po 10:00 Polka stanęła na starcie biegu na 100 m przez płotki i zachwyciła. Sułek-Schubert wygrała swój bieg!

Nasza zawodniczka pobiegła w czasie 13.32 s, co oczywiście było jej najlepszym wynikiem w tym sezonie. Co ciekawe, kiedy Sułek-Schubert ustanawiała swój najlepszy wynik w siedmioboju, zaczęła od biegu w tempie 13.28 s, a więc zaledwie 0,04 s szybciej niż teraz, zaledwie kilka miesięcy po urodzeniu syna.

Polka była najszybsza nie tylko w pierwszej serii biegu. Żadna z zawodniczek, która wystartowała w drugiej serii, również nie uzyskała lepszego czasu Sułek-Schubert. Dopiero w trzeciej serii znalazły się zawodniczki, które pobiegły szybciej niż Polka.

Zrobiły to Annik Kaelin ze Szwajcarii (12.87 s), Taliyah Brooks z USA (13.00 s), Noor Vidts z Belgii (13.10 s), Martha Araujo z Kolumbii (13.15 s) oraz Chari Hawkins z USA (13.16 s). Za bieg na 100 m przez płotki Sułek otrzymała 1077 pkt do rywalizacji w siedmioboju. Wszystkie wymienione wcześniej zawodniczki na razie wyprzedzają Polkę.

Wyniki prezentują się następująco:

Kaelin - 1144 pkt Brooks - 1124 pkt Vidts - 1109 pkt Araujo - 1102 pkt Hawkins - 1100 pkt Sułek-Schubert - 1077 pkt

W rywalizacji startują 22 zawodniczki. Przed nami jeszcze rywalizacje w skoku wzwyż, pchnięciu kulą, biegu na 200 m, skoku w dal, rzucie oszczepem oraz biegu na 800 m. Pierwsze trzy konkurencje jeszcze w czwartek. O 11:05 rozpocznie się skok wzwyż, o 19:35 pchnięcie kulą, a o 20:55 bieg na 200 m. Pozostałe konkurencje w piątek.