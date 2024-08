Radwańska nie mogła się powstrzymać, gdy zobaczyła strój Szeremety

- Moim celem jest medal. W Paryżu stawiam wszystko na jedną kartę. Nie odpuszczę żadnej walki. Chcę przywieźć do Polski pierwszy medal olimpijski w boksie kobiet. Zresztą w ogóle w boksie ostatni medal Polak zdobył 32 lata temu. Trzeba to zmienić. Chcę zapisać się w historii - mówiła Julia Szeremeta przed wyjazdem do Paryża w wywiadzie dla Lublin24.pl. Polka jest bardzo blisko osiągnięcia tego celu.

W kategorii do 57 kilogramów Szeremeta pokonała Omailyn Carlonę Alcalę Cegovię, później Tinę Rahimi, Ashleyann Lozadę Mottę, a w półfinale Filipinkę Nesthy Petecio. O zwycięstwie Polki nad Petecio zadecydowała ostatnia runda. W niej walka była bardzo wyrównana, ale nasza zawodniczka triumfowała ostatecznie niejednogłośnie na punkty.

Urszula Radwańska zareagowała na strój Julii Szeremety. "Jestem jej ogromną fanką"

Awans do finału bardzo uszczęśliwił polskich kibiców. Ci nie tylko zachwycają się jej umiejętnościami, ale również jej strojem, wyróżniającym się na tle innych rywalek. Dotychczas każda z przeciwniczek Szeremety postawiła na typowe dla boksu spodenki, natomiast Polka w dwóch ostatnich pojedynkach miała na sobie niebieską koszulkę oraz spódnicę. O komentarz do jej ubioru stroju pokusiła nawet Urszula Radwańska, siostra Agnieszki Radwańskiej.

"Julka! Jestem jej ogromną fanką! I bardzo fajne jest to, że walczy w spódniczce" - napisała polska tenisistka na platformie X.

Przeciwniczką Polki w finale będzie reprezentantka Tajwanu Yu-Ting Lin, która w środę przez jednogłośną decyzję pokonała Turczynkę Esrę Yildiz Kahrman. Walkę o złoto olimpijskie zaplanowano na sobotę 10 sierpnia na godzinę 21:30.