MKOl "upokorzył" Rosjan na igrzyskach. W całym kraju zawrzało. "Żenujące"

Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie Rosjanie zdobyli złoty medal drużynowy w łyżwiarstwie szybkim, ale "krążek" odebrano im przez skandal dopingowy. Nielegalne substancje wykryto w ciele Kamiły Walijewej, która wówczas mając 15 lat, była absolutną gwiazdą całej imprezy. Rosyjskim łyżwiarzom odebrano laur, a złoto przypadło Amerykanom.

Łyżwiarzom z Rosji finalnie przypadł jednak brąz, bo nawet odjęcie wyników Walijewej pozwoliło im wyprzedzić Kanadyjczyków i wskoczyć na podium. Medali jednak nie otrzymali, bo MKOl nie zaprosił ich na oficjalną ceremonię.

Rosjanie grzmią o "upokorzeniu". Poszło o medale igrzysk olimpijskich w Pekinie

"Krążki" Amerykanom i Japończykom wręczono dopiero w Paryżu, bo MKOl uznał, że wysłanie ich do sportowców nie będzie odpowiednią formą uhonorowania. Obie kadry pojawiły się w stolicy Francji, ale obok nich na podium nie stanęli Rosjanie - ich nie zaproszono.

"Najbardziej żenująca ceremonia wręczenia nagród w historii. MKOl publicznie upokorzył Rosję" - grzmi w tej sprawie portal news.sportbox.ru. "Amerykanie otrzymali niezasłużone złoto, a rosyjscy łyżwiarze nie zostali nawet zaproszeni" - czytamy dalej.

Rosjanie są tą sprawą kompletnie oburzeni i uznają to za "nowe upokorzenie". Najwyraźniej "stare" to już samo odebranie medali. Później czytamy również o tym, że MKOl zachował się nie w porządku, ale w całej sytuacji jest jeden plus. "Chyba uznali, że naszemu sportowi upokorzeń już wystarczy, bo jak by to wyglądało, gdyby zabrane Rosjanom medale zostały wręczone Amerykanom. Ci z USA zostali pozbawieniu ten niewątpliwej radości" - piszą rosyjskie media.

Według źródła RIA Novosti Sport rosyjscy łyżwiarze nalegali na odwołanie ceremonii bez ich udziału, ale to im się nie udało. "MKOl po prostu nie przejął się żądaniami Rosjan" - czytamy dalej. "Formalnym powodem odmowy były problemy logistyczne i usunięcie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego" - miał argumentować MKOl.