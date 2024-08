Weszła do finału, ale wraca z Paryża bez medalu. Kuriozum na igrzyskach

Polska wchodzi w czwartek z sześcioma medalami igrzysk olimpijskich. To złoto Aleksandry Mirosław (wspinaczka sportowa), srebro Klaudii Zwolińskiej (kajakarstwo), a także brązy: szpadzistek w składzie: Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Renata Knapik-Miazga, Alicja Klasik, Aleksandra Jarecka, czwórki wioślarzy tworzonej przez Dominika Czaję, Mateusza Biskupa, Mirosława Ziętarskiego i Fabiana Barańskiego, tenisistki Igi Świątek i startującej we wspinaczce sportowej Aleksandry Kałuckiej. Olimpijskiego podium pewna jest także Julia Szeremeta. Pięściarka, podobnie jak polscy siatkarze, w sobotę spróbuje sięgnąć po złoto. Pewne jest już, że z Paryża wyjedziemy - w najgorszym wypadku - z ośmioma medalami.

REKLAMA

Zobacz wideo Dorota Borowska przerywa milczenie po odwieszeniu przez Trybunał Arbitrażowy. "Wiedziałam, że jestem niewinna"

Nie zdobędzie medalu, choć awansowała do finału. Chaos na IO

Wydawało się, że z minimum czterema krążkami z Paryża wyjedzie reprezentacja Indii, która do tej pory w dorobku miała trzy brązy. W środowym bloku kategorii do 50 kilogramów doszło jednak do wielkiej sensacji. Vinesh Phogat sensacyjnie pokonała Japonkę Yui Susaki i wywalczyła awans do finału. Miała mieć już pewny - w najgorszym wypadku - srebrny medal.

Problem w tym, że do czwartkowego starcia z Amerykanką Sarah Ann Hildebrandt nie dojdzie. Rano okazało się, że Hinduska... przekroczyła limit wagowy i została zdyskwalifikowana. Takie są zasady w zapasach - zawodniczka nie przegrywa walki finałowej, ale jest wycofywana z drabinki. W praktyce oznacza to, że Phogat nie zdobędzie medalu w Paryżu.

- Podczas porannego ważenia w kategorii 50 kilogramów Phogat nadal ważyła 100 gramów ponad limit, po próbie zrzucenia wagi poprzez bieganie na bieżni i siedzenie w saunie. Przytyła około trzech funtów (jeden funt to około 0,45kg), co jest powszechne, podczas uzupełniania masy ciała po trzech wtorkowych walkach - pisze "The New York Times".

- Dinshaw Pardiwala, główny lekarz Indyjskiego Stowarzyszenia Olimpijskiego, powiedział, że zespół próbował różnych środków przez całą noc, aby zmniejszyć wagę Phogat po tym, jak wzrosła ona bardziej niż zwykle we wtorek, w tym obcinania jej włosów, ale bezskutecznie - dodawał "Washigton Post".

W czwartek "miliard serc pękło" - tak komentowano jej sytuację w Stanach Zjednoczonych. O tym, że Phogat nie zdobędzie medalu zadecydowała waga... małego banana, trzech kromek chleba lub jak kto woli talii kart. Zawodniczka, już po dyskwalifikacji, w mediach społecznościowych poinformowała o zakończeniu kariery. - Żegnajcie zapasy - napisała na swoim profilu na X.