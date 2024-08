"Iga zmaga się z lękami". Zaskakujący głos z USA po ataku Collins na Świątek

Nie milkną echa zamieszanie, jakie swoim zachowaniem wywołała Danielle Collins w trakcie i po meczu z Igą Świątek na igrzyskach w Paryżu. Amerykanka zarzuciła Polce brak szczerości w związku kontuzją, jaka doprowadziła Collins do poddania spotkania ćwierćfinałowego w Paryżu.

- Powiedziałam Idze, że nie musi być nieszczera w sprawie mojego urazu. Przed kamerami dzieje się wiele rzeczy i jest sporo osób z ogromną charyzmą, które wychodzą przed ludzi i zachowują się inaczej niż w szatni. I po prostu nie miałam najlepszych doświadczeń w takich sprawach i naprawdę nie czuję, że ktokolwiek musi być nieszczery. Każdy niech będzie taki, jaki jest. Mogę to zaakceptować i nie potrzebuję udawania - mówiła Collins cytowana przez dziennikarza Christophera Clarey’a z "The New York Times".

Amerykanka zdecydowała się na krecz w trzecim secie pojedynku ze Świątek przy stanie 4:1 dla liderki rankingu. W czasie spotkania iskrzyło między tenisistkami. Pod koniec drugiej partii Collins apelowała do Świątek, by ta nie przedłużała momentu, gdy odbiera serwis. Na początku decydującego seta zawodniczka z USA trafiła Polkę mocno piłką.

Były trener Danielle Collins o jej zachowaniu

Takiej awantury z udziałem Świątek jeszcze nie było. Amerykanie zastanawiają się, co mogło stać za zaskakującym zachowaniem ich tenisistki. Zapytaliśmy o to dwóch trenerów, którzy dobrze znają 30-latkę z Florydy.

Jared Jacobs to amerykański szkoleniowiec, który kilka razy miał okazję współpracować z Collins. Ostatni raz, gdy prowadził tenisistkę w okresie między zeszłorocznym US Open, a tegorocznym Australian Open. W rozmowie ze Sport.pl przyznaje: - Trudno mi powiedzieć dokładnie, dlaczego Danielle tak się zdenerwowała. Z powodu przegranej? Może czuła się zakłopotana, schodząc z tak wielkiego kortu w ćwierćfinale igrzysk z powodu kontuzji? Nie rozmawiałem z Danielle od kiedy przestaliśmy razem pracować, więc to tylko moje przypuszczenia, ale ta historia wcale mnie nie zaskakuje.

Dlaczego? - Na ile znam Danielle, to wiem, że czasami mogą jej przeszkadzać absolutnie niegroźne rzeczy, a potem nie myśli o niczym innym - tłumaczy amerykański trener. - Iga nie jest najbardziej towarzyską osobą w damskim tourze i myślę, że zmaga się z własnymi lękami. Danielle mogła to zinterpretować jako nieuprzejme lub nieszczere zachowanie. Niemniej zawsze uważałem Igę za miłą osobę. Na pewno nie powiedziała Danielle nic, co powinno ją zaniepokoić. Ale jeśli Danielle uznała, że to nie było szczere, myślę, że to mówi więcej o niej samej niż o Idze - dodaje Jacobs, który miał okazję prowadzić Collins m.in. podczas jej styczniowego spotkania ze Świątek w Melbourne.

Trenował siostry Williams, a dziś nie dziwi się słowom rywalki Świątek

Collins dobrze zna także Rick Macci. 67-latek nigdy nie był jej trenerem, ale poznał tenisistkę lata temu, gdy prowadził czołowych amerykańskich zawodników, jak m.in. były lider rankingu ATP Andy Roddick czy trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa Jennifer Capriati. Przede wszystkim jednak Macci zasłynął współpracą z siostrami Williams.

Gdy Venus i Serena miały odpowiednio 10 i 9 lat przeprowadziły się z rodziną z Kalifornii na Florydę. To wtedy przestał je szkolić ojciec, a zaczął właśnie Macci. Jego postać została przedstawiona m.in. w oskarowym filmie "King Richard: Zwycięska rodzina" z 2021 roku z Willem Smithem w roli głównej ojca tenisistek.

Macci przyznaje, że Collins od zawsze była impulsywna i szczera do bólu. - Bywa trochę nerwowa i zadziorna. W ferworze walki nie raz potrafi powiedzieć za dużo. Nie zawsze ma rację, z czego zdaje sobie potem sprawę. Myślę, że Iga nie chciała jej powiedzieć nic złego i była autentyczna. Jest zdecydowanie najlepszą tenisistką na świecie, a jeśli pozostanie zdrowa, będzie jedną z najlepszych w historii tenisa - uważa były trener sióstr Williams w rozmowie ze Sport.pl.

Po całym zamieszaniu z Collins sama Świątek tłumaczyła potem, że nie bardzo wie, o co chodziło jej rywalce po zakończeniu ćwierćfinału igrzysk. Polka chciała pogratulować Amerykance wspaniałej kariery, mając świadomość, że po tym sezonie 30-latka ma zrezygnować z zawodowego tenisa z powodów zdrowotnych. Jared Jacobs powątpiewa jednak w deklarację byłej podopiecznej. - Nie zdziwię się, jeśli zakończy karierę pod koniec roku, ale nie będę zaskoczony też, jeśli znowu wystąpi w Australii w przyszłym sezonie i nie pożegna się z rywalizacją. Poczekajmy - mówi.

Na razie Collins wycofała się z turnieju WTA 1000 w Toronto, który ruszył we wtorek. Milczała przez kilka dni po ostatnim meczu z Świątek. W końcu zareagowała na Instagramie, wrzucając post opatrzony kilkoma zdjęciami z koleżankami z amerykańskiej reprezentacji tenisowej, które wystąpiły na igrzyskach. W tym gronie znalazły się m.in. Jessica Pegula oraz Coco Gauff. "Najlepsze wspomnienia z tą grupą ludzi" - skomentowała Collins.