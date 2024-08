Gorzka cena sławy. Olimpijczyk dostał ofertę nie do odrzucenia. "Talent poniżej pasa"

Anthony Ammirati odpadł w eliminacjach skoku o tyczce na igrzyskach olimpijskich w Paryżu po trzykrotnym strąceniu poprzeczki na 5,70. Jedna z jego prób obiegła media społecznościowe, bo zawodnik właściwie mógł pokonać wyzwanie, ale zahaczył o poprzeczkę przyrodzeniem. Tak pechowa próba przyniosła mu niespodziewaną popularność.

- To duże rozczarowanie. Jestem trochę zawiedziony, bo w trzeciej próbie na tej wysokości niczego mi nie brakowało. Zabrakło mi trochę skakania podczas treningu, aby dopracować ustawienie. Tylko jednej sesji technicznej - mówił po igrzyskach francuski zawodnik.

Anthony Ammirati strącił poprzeczkę penisem. Nieoczekiwana popularność i oferta od strony dla dorosłych

"Naturalna dyskwalifikacja" - pisali internauci o sytuacji z udziałem Ammiratiego. Zawodnik zyskał ogromną popularność, chociaż z pewnością nie z powodu jakiego sam mógł oczekiwać. Po igrzyskach otrzymał też bardzo lukratywną propozycję, by zmienić branżę.

Nexta, czyli białoruski portal informacyjny, poinformowała, że Francuzowi zaproponowano ogromne pieniądze, by wkroczył do seks-biznesu. Konkretnie to 250 tysięcy dolarów za wzięcie udziału w godzinnej transmisji na żywo, na której tyczkarz miałby być oczywiście nago.

"Gdyby to zależało ode mnie, nagrodziłbym cię za to, co wszyscy zobaczyli: twój talent poniżej pasa" - miał napisać Daryn Parker, szef strony, która zaproponowała Ammiratiemu współpracę. Można przypuszczać, że sportowiec nie skorzysta z tej "popularności".

Co ciekawe, proponowane przez stronę dla dorosłych pieniądze są znacznie wyższe, niż zarobki sportowców na igrzyskach. Rzekome 250 tysięcy dolarów to prawie trzy razy więcej, niż francuscy sportowy zarabiają za złoto olimpijskie. Według sortiraparis.com najlepsze wyróżnienie to 80 tysięcy euro, czyli 87 tysięcy dolarów.