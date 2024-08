Zdobyła medal na IO. Nie może wrócić do kraju, ponieważ jest homoseksualistką

Liczba sportowców-uchodźców na każdej kolejnej olimpijskiej imprezie rośnie. W Rio, gdzie startowali po raz pierwszy, było ich dziesięcioro. Pięć lat później w Tokio - 29. Na igrzyskach w Paryżu liczna urosła do 36. Sportowcy-uchodźcy rywalizują już w 12 dyscyplinach, w tym m.in w kolarstwie, pływaniu, taekwondo, judo, boksie i breakdance. Jak ważna stała się ta reprezentacja dla MKOl, świadczy fakt, że sportowcy-uchodźcy przywitali się z kibicami podczas ceremonii otwarcia igrzysk jako druga - po Grecji - reprezentacja

Pochodzą z 11 krajów. Najwięcej z nich jest z Iranu, Syrii i Afganistanu, ale są też Erytrejczycy czy obywatele Sudanu Południowego, Wenezueli i Kuby. Dlaczego nie występują pod narodowymi flagami, choć ich kraje nie są przez MKOl zawieszone? Każda historia jest inna, choć u zawodników z emblematem EOR na strojach (Refugee Olympic Team, czyli Olimpijska Drużyna Uchodźców) jest wspólny mianownik.

Breakdance nie w Afganistanie

Ten rozbudowany wspólny mianownik zawiera przeważnie: konflikty, prześladowania, trudne warunki życia, brak perspektyw do trenowania na odpowiednim poziomie, a na końcu strach przed powrotem do ojczyzny.

Jedną z reprezentantek tej reprezentacji jest pięściarka Cindy Ngamba, obecnie będąca na świeczniku. Ona już zapewniła sobie brązowy medal igrzysk. To pierwszy taki wyczyn sportowca z drużyny uchodźców. Ngambę z Kamerunu "przepędziła" niestabilna sytuacja polityczna, brak wsparcia dla sportowców i brak możliwość rywalizacji na najwyższym poziomie. Zawodniczka przyznaje też, że nie może wrócić do Kamerunu, ponieważ jest homoseksualistką, co w tym kraju jest ścigane jako przestępstwo.

W uchodźczej reprezentacji są też sportsmenki z Afganistanu. Tam kobietom wręcz zabrania się trenowania i korzystania z ośrodków i centrów treningowych. To dlatego afgańska tancerka breakdance Manizha Talash czuła się zagrożona. W internecie rozpowszechniano filmy z jej tańcami, a po dojściu do władzy talibów dla bezpieczeństwa zmieniła nazwisko i w 2021 r. szybko opuściła ojczyznę. Talash teraz mieszka w Hiszpanii i jest zadowolona, że breakdance może ćwiczyć nawet w parku.

Jej rodak Arab Sibghatullah nowego miejsca do życia szukał długo. Jako młodzieżowy reprezentant judo też zdecydował się uciec z Afganistanu. Przemierzył 13 krajów, maszerował po zapadnięciu zmroku. Tak starał się zachować formę fizyczną, licząc na to, że jego kariera judoki wraz z emigracją się nie skończy. Otrzymał azyl w Niemczech. "Ta drużyna to przesłanie nadziei" – powiedział cytowany przez "The Guardian", wiedząc, że jedzie na igrzyska. Nie każdy miał tyle szczęścia.

Angielskim mediom opowiedział o tym Farzad Mansouri, zawodnik taekwondo, który startował w igrzyskach w Tokio pod flagą Afganistanu. Po przejęciu władzy przez Talibów udało mu się dostać do samolotu, który ewakuował mieszkańców. Z ojczyzny odleciał bezpiecznie. Jego kolega z drużyny, Mohammed Jan Sultani, zginął wtedy w zamachu na lotnisku w Kabulu. Mansouri spędził długie miesiące w obozie dla uchodźców w Abu Zabi, aż w końcu dotarł do Wielkiej Brytanii. Obecnie mieszka w Manchesterze.

"Kiedy zostałem uchodźcą, zapasy podtrzymywały mnie na duchu"

29-letni Iman Mahdavi, był siedmiokrotnym juniorskim mistrzem Iranu w zapasach. Swój kraj opuścił w 2020 roku i przybył do Włoch przez Turcję.

- Kiedy zostałem uchodźcą, zapasy podtrzymywały mnie na duchu, były sposobem radzenia sobie ze stresem. Teraz chcę być wzorem do naśladowania i dać innym uchodźcom nadzieję, że oni również mogą osiągnąć to, czego pragną - mówił cytowany przez portal Olympics.com. Teraz Mahdavi łączy treningi z pracą ochroniarza w mediolańskiej dyskotece. Większość sportowców z reprezentacji uchodźców, regularnie pracuje. Na przykład etiopska biegaczka Farida Abaroge pakuje paczki w magazynie. Część jest też trenerami w swoich dyscyplinach, zawodnicy znajdują też zatrudnienie w budownictwie, gastronomii, a niektórzy angażuje się w działalność organizacji humanitarnych.

Ramiro Mora, 26-letni kubański ciężarowiec z kat. 102 kg, który w Hawanie wziął udział w opozycyjnym wiecu i był przez to poszukiwany przez policję, znalazł schronienie na Wyspach Brytyjskich. Swoje umiejętności wykorzystywał do... pracy w angielskim cyrku. Brał udział w akrobacjach powietrznych, gdzie wyrzucał swoich kolegów, akrobatów wysoko w powietrze, a także ich łapał. Był to swoisty trening podrzutu i rwania. Inny niż na pomoście. Tym razem spoczywało na nim dużo więcej odpowiedzialności. Cyrkowe popisy działy się na wysokości ośmiu metrów.

- To wymagało siły i techniki. Życie kolegów było w moich rękach - relacjonował. Przyznał, że także i jemu sport pomógł poradzić sobie z przesiedleniem, trudnymi chwilami i startem od zera.

ONZ szacuje się, że na świecie jest ponad 114 mln uchodźców. MKOl nie zamyka olimpijskich bram dla nikogo, kto może pochwalić się dobrymi wynikami sportowymi i uzasadnić, że z ważnych powodów nie może reprezentować swojego państwa. Komitet poprzez programy stypendialne, wspiera sportowców - uchodźców. Te stypendia pokrywają koszty związane z treningiem, zakwaterowaniem, wyżywieniem, opieką medyczną oraz udziałem w zawodach kwalifikacyjnych i międzynarodowych. Zawodnicy mogą też liczyć na programy edukacyjne i wsparcie psychologiczne i już po raz trzeci rywalizują na największej sportowej imprezie świata.