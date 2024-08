Nieoczekiwana szansa na medal dla Polski. Kapitalne wieści z Paryża

Środa to udany dzień dla polskiego sportu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Złoto i brąz we wspinaczce sportowej wywalczyły odpowiednio Aleksandra Mirosław i Aleksandra Kałucka. Polscy siatkarze awansowali do finału olimpijskiego turnieju. Dobre wiadomości płyną także z zapasów. Tam także jest szansa na medal.

