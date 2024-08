Niepokojące wieści ws. Zatorskiego. "Boje się, co będzie"

Cóż to był za emocjonujący mecz o finał igrzysk olimpijskich! Reprezentacja Polski przegrywała już 1:2 ze Stanami Zjednoczonymi, ale wygrała 3:2 po tie-breaku i zagra o złoto igrzysk po raz pierwszy od 48 lat, a więc od 1976 r. i zmagań w Montrealu. Wtedy Polska pokonała w finale 3:2 Związek Radziecki. "Ten mecz będziemy wspominać przez sto lat" - pisze Paweł Matys ze Sport.pl w pomeczowej relacji. "Ludzie Nikoli Grbicia pokonali USA po takim horrorze, jakiego nie wymyśliliby wszyscy mistrzowie Hollywood razem wzięci" - dodaje Łukasz Jachimiak, nasz korespondent podczas igrzysk w Paryżu.

Nie był to jednak mecz bez dramatycznych momentów. Grymas bólu pojawiał się na twarzy Bartosza Kurka czy Marcina Janusza, ale też Pawła Zatorskiego. W trzecim secie przy stanie 13:9 Zatorski zderzył się z Januszem i był długo opatrywany na parkiecie. Gdy libero wstał i pokazał, że jest w stanie kontynuować grę, to otrzymał oklaski nie tylko od kibiców i kolegów z zespołu, ale też od rywali. "Patrz, jaka fajna postawa Amerykanów. Amerykanie, no fantastycznie. Są w pełni wyrozumiali. To są piękne gesty właśnie na igrzyskach olimpijskich" - mówili komentatorzy Eurosportu w trakcie transmisji.

Zatorski otrzymał "szóstkę" w pomeczowych notach (skala 1-6) od Jakuba Balcerskiego ze Sport.pl. "Gdy Zatorski padł na boisko, zadrżeliśmy chyba wszyscy. To, że pozbierał się i grał - i to jak! - dalej, to wielki wyczyn. Ukłon do samej podłogi za to, że potrafił wyciągać Polaków z wielkich tarapatów, gdy sam odczuwał wielki ból. Do kontuzji grał naprawdę świetnie, ale do gry po urazie mam chyba jeszcze większy szacunek. Terminator i legenda polskiej siatkówki potwierdziła swoją wielkość. I pozamykała usta tym, którzy go krytykowali, w tym mnie. Wielkie brawa" - czytamy w argumentacji noty.

Zatorski przemówił ws. kontuzji. "Boję się, co będzie"

Zatorski szerzej wypowiedział się nt. sytuacji zdrowotnej w wywiadzie dla Polsatu Sport po zakończeniu spotkania z USA. Okazuje się, że w przerwie między trzecim a czwartym setem libero Asseco Resovii Rzeszów zażył środki przeciwbólowe, by dograć spotkanie w półfinale igrzysk do końca. - Nie czuję palców. Bark chyba wrócił na swoje miejsce. Boję się, co będzie, jak zejdą leki przeciwbólowe. Cieszę się, że przetrwaliśmy wszystkie problemy, które mieliśmy. Przed nami jeszcze jeden krok. Były duże cierpienia, szykowaliśmy się na to długo - przyznał krótko Zatorski.

Finał igrzysk olimpijskich, w którym Polska zagra ze zwycięzcą meczu Włochy - Francja odbędzie się w sobotę o godz. 13:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.