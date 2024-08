Wiemy, kiedy siatkarze grają finał na igrzyskach. Uwaga na godzinę!

Reprezentacja Polski siatkarzy po raz drugi w historii ma szansę sięgnąć po złoty medal olimpijski. Do tej pory ta sztuka udała się jedynie pamiętnej drużynie Huberta Jerzego Wagnera w 1976 r. w Montrealu. Teraz wspaniałą historię napisali zawodnicy Nikoli Grbicia. Po pasjonującym boju pokonali w półfinale zespół Stanów Zjednoczonych i od złota dzieli ich tylko jeden mecz.

To wtedy polscy siatkarze powalczą o złoto igrzysk olimpijskich. Tę datę i godzinę trzeba zapamiętać

Awans do finału wcale nie przyszedł Polakom łatwo. Pierwszego seta wygrali do 23, ale w drugim minimalnie lepsi byli Amerykanie. Przez większą część tej odsłony prowadzili. Polacy w końcówce zdołali odrobić straty, ale ostatecznie przegrali na przewagi 25:27. W kolejnej partii nastąpiła kompletna katastrofa. Nasz zespół przeżywał mocny kryzys i doznał dotkliwej klęski do 14. Wydawało się więc, że naszym zawodnikom przyjdzie zagrać jedynie o brąz.

Nadzieją był czwarty set, ale w nim również długo lepsi byli nasi rywale. Co rusz wychodzili na 2-3 punkty przewagi, a w końcówce prowadzili już 20:18. Wtedy Polacy się obudzili i po pięknej, ambitnej walce odwrócili losy seta i całego meczu. Wygrali do 23 i doprowadzili do tie-breaka. A w nim odnieśli zwycięstwo 15:13.

Teraz naszym siatkarzom pozostaje czekać na finałowego rywala. Ten wciąż nie jest znany. Poznamy go po zakończeniu drugiego półfinału pomiędzy Francją i Włochami. To spotkanie rozpocznie się o godz. 20:00. Wiadomo natomiast, kiedy odbędzie się wielki finał.

Zgodnie z harmonogramem igrzysk mecz o złoto w rywalizacji mężczyzn w siatkówce planowany jest na sobotę 10 sierpnia. Starcie podobnie jak pozostałe spotkania tego turnieju odbędzie się South Paris Arenie. Pora jego rozpoczęcia będzie jednak dość nietypowa. Polacy przystąpią do gry o godz. 13:00. Z kolei mecz o brąz z udziałem Amerykanów odbędzie się w piątek 9 sierpnia o 16:00.