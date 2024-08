Ameryka w szoku po polskim zwycięstwie. "Druzgocące"

Reprezentacja Polski wywalczyła pierwszy awans do finału igrzysk olimpijskich od 48 lat, a więc od zawodów w 1976 r. w Montrealu. Wtedy Biało-Czerwoni wygrali 3:2 w finale z kadrą Związku Radzieckiego. Od tamtej pory Polska nie powtórzyła tego sukcesu, a w XXI wieku zmagała się z "klątwą" ćwierćfinałów. Teraz kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia zagra o olimpijskie złoto po tym, jak pokonała 3:2 Stany Zjednoczone po bardzo dramatycznym i emocjonującym spotkaniu (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13).

REKLAMA

Zobacz wideo Sukces siatkarzy? "Przełamanie klątwy to początek drogi"

"Ludzie Nikoli Grbicia pokonali USA 3:2 po takim horrorze, jakiego nie wymyśliliby wszyscy mistrzowie Hollywood razem wzięci! Może to nie jest najlepsza drużyna w historii polskiego sportu, ale pokażcie mi lepszą. To już jest krok siedmiomilowy dla polskiej siatkówki i dla polskiego sportu. A przed tą ekipą – wierzymy w to, bo jak nie wierzyć po takim pokazie! - jeszcze jeden krok" - pisał krótko po meczu Łukasz Jachimiak, korespondent Sport.pl z Paryża.

A jak mecz Polski ze Stanami Zjednoczonymi w półfinale siatkarskiego turnieju olimpijskiego był opisywany w mediach amerykańskich?

Amerykanie piszą o porażce z Polską. "Fornal był absolutnym pogromcą"

Jak się okazuje, amerykańscy dziennikarze docenili klasę Polaków podczas całego półfinałowego meczu. Wyróżniły też kilku z graczy zespołu Grbicia. "Przez cały mecz oba zespoły toczyły wyrównany bój. USA starało się awansować do finału IO po raz pierwszy od 2008 r., ale nie było im to dane. Tomasz Fornal był absolutnym pogromcą w polskiej drużynie. Norbert Huber był równie zabójczy. Wilfredo Leon okazał się liderem Polaków w ataku z 22 punktami" - pisze portal nbcchicago.com.

"Susza drużyny USA bez złota będzie kontynuowana i w piątek zagra o brąz. Choć nie będzie meczu o złoto, to występ Amerykanów jest nadal ogromną poprawą w stosunku do tego, co stało się trzy lata temu w Tokio. Wtedy USA zajęło rozczarowujące 10. miejsce" - czytamy w serwisie on3.com. "To koniec. USA przegrywa 2:3. Choć Amerykanie chcieli wygrać ostatniego seta, to Polacy nie zawiedli i to oni zagrają o złoto" - czytamy w transmisji live na stronie vavel.com.

"USA przegrywa w pięciosetowym thrillerze z Polską w półfinale igrzysk. Amerykanie walczyli dzielnie dzięki wysiłkom Matta Andersona i Aarona Russella. Erik Shoji był na całym parkiecie. Przy wyniku 2:1 dla USA Polska odegrała się i pokonała Amerykanów w dwóch ostatnich partiach" - dodaje sportingnews.com. "Amerykanie przegrywają z kretesem, ponoszą druzgocącą porażkę. Polska zakończyła mecz w czwartej piłce meczowej. Amerykanie zdobyli pierwszy punkt w tie-breaku, ale nigdy więcej nie prowadzili" - pisze gazeta "Honolulu Star-Advertiser", wydawana na Hawajach.

W piątek o godz. 16:00 odbędzie się mecz o trzecie miejsce, w którym Stany Zjednoczone zagrają z gorszym zespołem z pary Włochy - Francja. Finał igrzysk olimpijskich z udziałem Polski odbędzie się w sobotę o godz. 13:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.