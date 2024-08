Niebywałe! To, co zrobił Fornal, przejdzie do historii. Amerykanie nie dowierzali

- Dawać ku***, napier*** się z nimi - mówił Tomasz Fornal pod koniec czwartego seta meczu Polska - USA w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wtedy wydawało się, że Polska jest rozbita, że już się nie podniesie, ale zespół Nikoli Grbicia znów pokazał niebywałą wolę walki, a cytat naszego przyjmującego od razu stał się symbolem heroicznej wygranej, o czym rozmawiamy w naszym olimpijskim programie Sport.pl LIVE. Gośćmi Dominika Wardzichowskiego są Michał Ruciak, były reprezentant Polski w siatkówce, mistrz Europy z 2009 roku, a także Michał Kiedrowski dziennikarz Sport.pl.

Sukces Polaków jest tym większy i tym piękniejszy, że mecz z USA - nie licząc pierwszego seta - nie układał się po naszej myśli. To Amerykanie dominowali, byli szybsi, precyzyjniejsi, a nas nie omijały nieszczęścia: kontuzja Marcina Janusza, czy problemy Pawła Zatorskiego. Po jednej z akcji nawet zderzenie Tomasza Fornala z Wilfredo Leonem wyglądało groźnie, ale na szczęście nie skończyło się tak jak to z udziałem naszego rozgrywającego i libero. Polacy wyrwali to zwycięstwo z gardeł pewnych siebie Amerykanów, a najlepszym podsumowaniem była ich reakcja po ostatniej piłce, kiedy bezradnie patrzyli na polską część boiska i wielką radość biało-czerwonych.

Zresztą środa w Paryżu nie należała tylko do siatkarzy, bo zanim pojawili się na boisku, to już cieszyliśmy z dwóch medali: złota Aleksandry Mirosław i brązu Aleksandry Kałuckiej we wspinaczce sportowej, o czym również porozmawiamy w naszym programie. Zapraszamy do oglądania!