Piękne słowa Bartosz Kurka po meczu. Uniwersalna prawda życiowa

- Polscy siatkarze po heroicznej, niesamowitej walce odrobili straty w półfinale igrzysk w Paryżu. Z Amerykanami wyszli z głębokiego dołka, ale doprowadzili do tie-breaka. Wtedy doszło do horroru - choć z happy-endem dla Polaków, którzy po aż 48 latach znów zagrają w finale IO! - relacjonował dziennikarz Sport.pl Paweł Matys.

Kurek przemówił po awansie do finału. Ważne słowa

W 1976 roku reprezentacja Polski pokonała ZSSR w jedynym do tej pory finale olimpijskim turnieju siatkarzy. Przed Bartoszem Kurkiem i spółką w sobotę szansa na dołączenie do panteonu gwiazd. To właśnie tego dnia zostanie rozegrany mecz o złoto paryskich zmagań.

Kapitan polskiej kadry po zakończonym spotkaniu z USA stanął przed kamerami Eurosportu. Przekazał jedną barwo ważną wartość, którą powinno się kierować nie tylko w sporcie. - Żeby się nigdy nie poddawać. To nie jest taki wyświechtany frazes, tylko żeby naprawdę się nigdy nie poddawać - szczególnie, jak nie idzie coś po twojej myśli. Nie idzie na boisku, nie idzie w życiu, żeby się nie poddawać, próbować dalej i nie bać tego, że poniesie się porażkę po raz kolejny - powiedział.

- Dzisiaj zrobiliśmy nieprawdopodobną rzecz, niemożliwą. To, co się wydarzyło w czwartym secie to było niemożliwe. Po prostu jakbyśmy zdecydowali, że dzisiaj nie przegramy i tak się wydarzyło - dodał.

W rozmowie przeprowadzonej przez Kacpra Merka i Andrzeja Wronę odniósł się na chwilę do meczu ćwierćfinałowego ze Słowenią. Tym spotkaniem Polacy przełamali "klątwę ćwierćfinału" - etapu, na którym odpadali przez ostatnie pięć turniejów.

- Nie wiem, ciężko porównać te dwa spotkania. W ćwierćfinale było trochę więcej stresu, a tutaj muszę przyznać, że był dużo wyższy poziom, jeśli chodzi o przeciwnika. Myślałem, że Słowenia powiesiła wysoko poprzeczkę, ale to był jakiś poziom stratosferyczny. Musieliśmy naprawdę robić idealne ataki, żeby dobić się do boiska, przyjmować takie bomby z serwisu i tym samym odpowiedzieć. Po prostu się nie poddawajcie... - skwitował.

- W tym czwartym secie nie wiem, w którym w momencie to się wydarzyło. Byliśmy troszeczkę pod wodą i tak jakbyśmy wszyscy jako grupa zdecydowali, że "nie, to nie będzie ten dzień, dzisiaj nie przegramy". Nagle parę długich akcji wygraliśmy, parę długich piłek wpadło Amerykanom, poleciała nasza zagrywka trochę lepiej i odwróciliśmy ten mecz - zakończył kapitan biało-czerwonych.

Podopieczni Nikoli Grbicia w finale zagrają z wygranym z pary Włochy - Francja. Z obiema reprezentacjami mierzyli się w ostatnich latach w ważnych meczach. Z Włochami między innymi w finale mistrzostw Europy i świata, a z Francją w ćwierćfinale IO w Tokio.