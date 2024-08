To z nimi polscy siatkarze zagrają o złoto. Ależ to będzie meczycho!

Polscy siatkarze zrobili to. Po 48 latach ponownie wystąpią w finale igrzysk olimpijskich. W środę po pasjonującej walce w tie-breaku pokonali reprezentację Stanów Zjednoczonych i już na pewno wrócą do kraju z medalem. Do rozstrzygnięcia pozostało już tylko, z jakiego będzie kruszcu. Tego dowiemy się już w sobotę. A z kim zagramy w meczu o złoto? Możliwości są dwie.

3 Fot. REUTERS/Annegret Hilse Otwórz galerię Na Gazeta.pl