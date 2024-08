Nieprawdopodobne obrazki w meczu Polaków. Terminator. "Pozamykał usta"

Polaków za wygraną w półfinale igrzysk olimpijskich z Amerykanami 3:2 (25:23, 25:27, 14:25, 25:23, 15:13) oceniamy w skali szkolnej 1-6.

Tomasz Fornal - 6

On nakręcał Polaków najbardziej. Na jednej z przerw powiedział wprost, bez zahamowań: "Dawać, ku**a, nap******amy się z nimi, k***a!". Po ataku na 20:20, ciesząc się aż wpadł na Wilfredo Leona i go znokautował. Prowokował - nie przekraczając pewnych granic, ale jednak - Amerykanów, patrząc im głęboko w oczy po kolejnych dobrych akcjach. Tak jak po ataku, którym zakończył czwartego seta i przedłużył Polakom mecz o tie-breaka. Ależ ten wulkan energii był nam w tym półfinale potrzebny. Były momenty, gdy to on był naszym najważniejszym elementem na boisku. Świetnie, że wykorzystał swoją szansę i że wytrzymał ten mecz mentalnie. Bo był w nim prawdziwym gigantem.

Wilfredo Leon - 5+

Bohater, bombardier, bestia. To nie był równy mecz Leona, ale w kluczowych momentach to się nie liczyło. To w nich pokazał swoją największą wartość.

Na początku meczu był jak maszyna. Kto zrobi różnicę? Leon. Kto pociągnie polski atak? Leon. Na problemy? Leon. Brakowało tylko większego wpływu jego zagrywki, ale choć posyłał piłki pędzące nawet 134 km/h, to Amerykanie często i na to mieli odpowiedź. To pogłębiło się później, zwłaszcza w trzecim secie. Wtedy coraz bardziej spadała też jego skuteczność w ataku. Pewność i wcześniejsza precyzja, a z nią 65-procentowa skuteczność, zamieniały się w błędy i zgrzytanie zębami, czy zwieszanie głowy.

Jednak zdążył się jeszcze nakręcić. Już podczas końcówki czwartego seta dało się wyczuć, że wrócił na swój poziom. A pieczątką na tym występie był ostatni atak. TA piłka, którą obił o amerykański blok. I ta sekunda, gdy była w powietrzu i kiedy mógł sobie zdać sprawę z tego, że ona wyleci poza boisko, dając Polakom zwycięstwo. To pewnie najpiękniejsza chwila w jego życiu.

Marcin Janusz - 5

W pierwszych dwóch setach absolutny generał polskiej kadry, jej mózg i lider. Kilka razy genialnie bronił, grał przemyślanie - znajdując przestrzeń dla świetnych środkowych, uwypuklając wielką formę Leona i starając się ukryć nasze braki. Robił to, czego tak od niego oczekiwaliśmy, wiedząc, że jest polską "jedynką" na ten turniej i otrzymał ogrom zaufania od trenera.

W trzeciej partii jakość jego gry niestety zaczęła spadać. Po tym, jak przebił piłkę palcami w aut w trzecim secie, Nikola Grbić aż pokręcił głową. Nie wiadomo jednak, czy wpływu na jego dołek nie miał uraz, przez który przy stanie 11:19 został zmieniony przez Grzegorza Łomacza. W czwartej partii widzieliśmy tylko łamiące serce obrazki - rozgrywający był masowany przez polskiego fizjoterapeutę poza boiskiem. Aż trudno mu za to obniżyć ocenę, bo przecież na grę z kontuzją zawodnik nie ma wpływu. Za takie rzeczy zawodników się nie karze, im się należy ukłonić.

Grzegorz Łomacz - 5+

W wielkich chwilach bywa tak, że dramat jednego może być szansą dla innego. Tak było w półfinale turnieju w Paryżu. Łomacz, ten, w którego tak niewielu wierzyło, wszedł na boisko, wcześniej będąc wykorzystywanym niemal tylko przy podwójnych zmianach, i grał, jakby w wyjściowym składzie Polaków był zawsze, w każdym meczu. Genialna zmiana, to był jego dzień. Zagrał tak, jak potrzebował tego zespół. Tym, którzy załamywali głowę, widząc, że Grbić zmuszony jest nim zmienić kontuzjowanego Janusza, teraz musi być głupio.

Bartosz Kurek - 4+

Rozpoczął ten mecz tak, że najlepiej podsumowywała go jego skuteczność w pierwszym secie - 2/10. Niestety, zatroskani patrzyliśmy też na jego poziom w drugiej i na początku trzeciej partii. Nikola Grbić i tak długo czekał z jego zmianą na pozycji i wprowadzeniem Bartłomieja Bołądzia.

Ale Kurek wrócił. Przede wszystkim z kluczowym blokiem w czwartym secie na 17:16. Dał Polakom pierwsze prowadzenie w tej partii - w jakże trudnym i kluczowym momencie. Potem dołożył presję na zagrywce w tie-breaku i znów był wielki. Kurek naprawdę nie musi ciągle błyszczeć w ataku i kończyć każdej piłki. Wymaga tego od siebie, bo jest perfekcjonistą. Ale takimi meczami jak ten w środę udowadnia, że jest przede wszystkim stworzony do bycia liderem tej kadry.

Bartłomiej Bołądź - brak oceny

Grał nieco za krótko, żeby go odpowiednio ocenić. Najpierw świetnie zameldował się na boisku kapitalnym asem. Potem nie grał już tak dobrze, skończył tylko jedną z czterech piłek w ataku, ale spełnił swoją rolę. Jednak, żeby być gotowym na takie wejście na boisko w półfinale igrzysk, gdy jeszcze chwilę temu było się tylko rezerwowym, poza meczową "dwunastką", trzeba być wielkim.

Łukasz Kaczmarek - brak oceny

Grał za krótko, żeby móc odpowiednio go ocenić. Wchodził na podwójnej zmianie razem z Łomaczem. Raz wpadł w siatkę, wyrzucony przez sytuacyjną piłkę, potem wpakował w nią też jeden serwis. To nie jego, a Bołądzia do zmiany na pozycji z Kurkiem oddelegował Grbić. Pojawił się jeszcze pod siatką na końcówkę tie-breka, ale musiałby jednak dostać nieco więcej czasu, żeby stwierdzić, czy mógł to jeszcze odwrócić w swoją lepszą grę.

Kamil Semeniuk - brak oceny

Grał za krótko, wchodził na kilka piłek przy zmianach zadaniowych, które powierzał mu Grbić. Robił, co mógł i szacunek, że przy swoim tak wielkim potencjale, dalej akceptuje tę rolę i wypełnia to, o co prosi trener, w naprawdę dobrym stylu. Nie błysnął jednak na tyle, żeby móc opisać jego dokonania na boisku szerzej.

Norbert Huber - 4+

Chciałoby się ocenić go jeszcze wyżej. Za energię, za początek meczu i kapitalną skuteczność w ataku. Kilka kluczowych piłek mu jednak uciekło, na to nie przymknę oka. Na szczęście one nie znaczyły w tym meczu tyle, ile mogły. A te, które posyłał w tie-breaku - równie ważne - były już w jego stylu, czyli potężne i dające punkty. I naprawdę warto docenić, że pomimo kilku niedoskonałości, Huber gra ten turniej na stabilnym, wysokim poziomie.

Jakub Kochanowski - 5+

Po bloku na 3:1 w tie-breaku, do którego skoczył razem z Leonem, po prostu się wykrzyczał. Chwilę później chyba jeszcze głośniej wrzeszczał po skutecznym ataku na 4:2. A już najbardziej szalał po bloku, który dał trzypunktowe prowadzenie przy 13:10. Cały mecz grał bardzo solidnie, choć nie zawsze dostawał wiele piłek. A utrzymać dobrą dyspozycję w takich okolicznościach i w tak ważnym spotkaniu to naprawdę wielka klasa.

Paweł Zatorski - 6

Gdy Zatorski padł na boisko po starciu z Januszem w trzecim secie, zadrżeliśmy chyba wszyscy. To, że pozbierał się i grał - i to jak! - dalej, to wielki wyczyn. Ukłon do samej podłogi za to, że potrafił wyciągać Polaków z wielkich tarapatów, gdy sam odczuwał wielki ból. Do kontuzji grał naprawdę świetnie, ale do gry po urazie mam chyba jeszcze większy szacunek. Terminator i legenda polskiej siatkówki potwierdziła swoją wielkość. I pozamykała usta tym, którzy go krytykowali, w tym mnie. Wielkie brawa.