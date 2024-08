Oto co zrobili rywale, kiedy Zatorski zwijał się z bólu. Ależ zachowanie!

Polska pokonała USA 3:1 w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu, co to były za emocje! Były też chwile trwogi - w trzeciej partii doszło do sytuacji, która sprawiła, że serca polskich kibiców nagle zabiły mocniej. Paweł Zatorski zderzył się z Marcinem Januszem.

