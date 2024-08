Andrejczyk zachwyca świat. Ogłosili po jej popisie na igrzyskach

Maria Andrejczyk awansowała do finału rzutu oszczepem na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Polka w eliminacjach uzyskała 65,52 m, co jest jej najlepszym wynikiem od lat. Za granicą wieszczą, że srebrna medalistka igrzysk z Tokio wróciła do znakomitej formy i podkreślają jej świetne osiągnięcie.

