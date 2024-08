Jest reakcja Donalda Tuska na złoty medal Aleksandry Mirosław. Wymowne nagranie

"Co to była za rywalizacja, co to były za emocje, co to był za występ polskich zawodniczek we wspinaczce! Aleksandra Mirosław została mistrzynią olimpijską, a Aleksandra Kałucka wywalczyła brązowy medal. Mamy dwa medale w jednej konkurencji!" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Szczęśliwe popołudnie dla Polski! Mirosław zdobyła złoty medal, a Kałucka brązowy!

Środowe zmagania we wspinaczce na czas rozpoczęły się od ćwierćfinałów. W nim Aleksandra Mirosław pokonała Hiszpankę Leslie Romero i z czasem 6.35 s awansowała do półfinału. Na tym etapie Aleksandra Kałucka pokonała Zhou Yafei. Polka miała czas 6.49 s, a Yafei 6.58 s. Do następnej rundy zakwalifikowały się też Rajiah Sallsabillah z Indonezji oraz Deng Lijuan z Chin.

W półfinale doszło do "polskiego starcia". W nim górą była Mirosław (6.19 s). Kałucka miała czas 6.34 s. W drugim półfinale Deng pokonała Sallsabillah. W meczu o trzecie miejsce Kałucka (6.53 s) wygrała z Indonezyjką Sallsabillah (8.24) i sięgnęła po brązowy medal. Szczęśliwy dla nas był także finał, w którym Mirosław została mistrzynią olimpijską! Polka uzyskała czas 6.10 s, a Chinka - 6,18 s.

Tak Donald Tusk dopingował Aleksandrę Mirosław w finale IO w Paryżu

Jak wielu polskich kibiców, tak i Donald Tusk, zasiadł w środowe popołudnie przed telewizorem, żeby obejrzeć biegi Aleksandry Mirosław i Aleksandry Kałuckiej. Tym faktem pochwalił się w serwisie X, gdzie opublikował film z finałowej rywalizacji Mirosław z Chinką Lijuan Deng. Polski premier nie ukrywał swoich emocji. W końcówce pojedynku zaczął się nieco denerwować. "Idzieeeesz, szybciej, jeeest!". Do opublikowanego wideo dodał opis: "Ole, Ole!".

Oprócz prestiżu sportowego Mirosław może liczyć również na emeryturę olimpijską. Od 1 stycznia 2024 roku wysokość olimpijskiej emerytury wynosi dokładnie 4203 zł i 04 gr brutto.