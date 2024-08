Oto pierwsze słowa Mirosław po zdobyciu złotego medalu w Paryżu. Poruszające

Aleksandra Mirosław mistrzynią olimpijską, a Aleksandra Kałucka brązową medalistką igrzysk olimpijskich w Paryżu we wspinaczce sportowej! Polskie zawodniczki zdominowały rywalizację w środowe wczesne popołudnie i zdobyły dwa medale w ciągu zaledwie kilku minut!

Mirosław zaczęła rywalizację od pokonania w ćwierćfinale Leslie Romero z Hiszpanii, uzyskując czas 6.35 s. Chwilę później Kałucka pokonała Zhou Yafei z Chin, pokonując ścianę w czasie 6.49 s. Drabinka ułożyła się tak, że w półfinale czekał nas wewnętrzny, polski pojedynek.

W nim sensacji nie było, bo Mirosław uzyskała czas 6.19 s. Kałucka - chociaż przegrała - mogła być zadowolona, bo uzyskała czas 6.34 s, czyli najlepszy w życiu. Po półfinałach wiedzieliśmy, że Mirosław o złoto zawalczy z Deng Lijuan z Chin, a Kałucka o brąz z Rajiah Sallsabillah z Indonezji.

I obie nasze zawodniczki dały radę, wygrywając swoje pojedynki. Kałucka w wyścigu o brąz uzyskała czas 6.53 s. Rywalka nie miała żadnych szans przez błąd, jaki popełniła na samym początku. W finale zaś po wyrównanym boju Mirosław uzyskała czas 6.10 s i o 0,08 s wyprzedziła Chinkę.

Jeszcze przed ceremonią rozdania medali obie polskie zawodniczki porozmawiały z mediami. - Nie wiem, co się właśnie wydarzyło. Jestem mega wdzięczna swojej siostrze, bo bez niej by mnie tu nie było. Nie wiem, co się wydarzyło. To nierealne. Ale bardzo się cieszę. To bardzo emocjonalne. No, masakra, ale super - cieszyła się Kałucka w rozmowie z Eurosportem.

W drugiej części Polka opowiedziała o wyścigu o trzecie miejsce. - Na starcie ledwo złapałam uchwyt i robiłam wszystko, żeby nie odpaść z tego biegu. Ale dałam radę, bo wiedziałam, że biegnę po medal olimpijski. Skupiałam się tylko na tej ścianie. i ja to zrobiłam, wow, naprawdę nie wiem, co powiedzieć - dodała.

Chwilę później na jeszcze krótszą rozmowę zatrzymała się Mirosław. - Strasznie dużo dzieje się w mojej głowie. Jestem bardzo szczęśliwa. Ale wiem, że to efekt bardzo ciężkiej pracy, jaką wykonałam ze sztabem w ostatnich miesiącach. Zrobiłam swoją robotę - powiedziała wyraźnie wzruszona mistrzyni olimpijska.

Po krótkiej rozmowie z Eurosportem Mirosław porozmawiała jeszcze z TVP. - Dużo dzieje się w mojej głowie, w moim ciele, to jest ten moment, w którym zaczynają wychodzić ze mnie emocje. Bardzo się cieszę, bo ciężka praca, jaką wykonałam z całym zespołem przez cały sezon dała oczekiwany efekt - powiedziała.

- Zrobiliśmy wszystko, bym była gotowa w tym dniu, bym zdobyła złoty medal. I zrobiłam to. Co pomyślałam, gdy zobaczyłam, że wygrałam finał? "Dreams come true". To był ten upragniony moment - dodała.

Po ceremonii rozdania medali Mirosław raz jeszcze stanęła przed kamerą Eurosportu. - Bardzo się cieszę. Ten medal ma dla mnie podwójne znaczenie. Cieszę się jako sportowiec, ale cieszę się też, że mogłam zdobyć ten medal jako żołnierz wojska polskiego. To jest spełnienie marzeń - powiedziała.

- O tym, ile mnie to kosztowało, wie mój cały zespół. A to nie tylko mój mąż, trener. To też mój dietetyk, dwóch fizjoterapeutów, psycholog i menedżer. Całe wsparcie, jakie otrzymałam, sprawiło, że mogłam przygotować się do tych igrzysk w spokoju. A to były naprawdę ciężkie przygotowania - dodała.

- Dedykuję ten medal nie tylko teamowi, ale też mojej rodzinie. W Paryżu są wszyscy moi najbliżsi: rodzice i siostra. Nie było łatwo wygrać, mimo że byłam zdecydowaną faworytką. Ale psycholog pomógł mi, bym była gotowa. Dzięki niemu wiedziałam, że dam radę, że jestem dobrze przygotowana - podsumowała Mirosław.

Chwilę później przed kamerą raz jeszcze pojawiła się Kałucka. Tym razem jednak rozmowę z nią przeprowadziła jej siostra bliźniaczka - Natalia. - Jestem z siebie bardzo dumna. Powtarzałam sobie, że Natalia jest ze mną i niesie mnie ku górze. Bez niej mnie by tu nie było. To nasz wspólny medal - mówiła Aleksandra Kałucka. - Trochę ci zazdroszczę i nie daruję, że odebrałaś mi rekord życiowy naszego nazwiska. Ale jestem z ciebie szalenie dumna - żartowała Natalia Kałucka, zwracając się do bliźniaczki.

Złoty medal Mirosław to pierwszy taki sukces sportowca z Polski na igrzyskach olimpijskich w Paryżu.