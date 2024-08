Zderzenie ze ścianą po sensacji w Paryżu! Polak odpada w ćwierćfinale

Arkadiusz Kułynycz to utalentowany zapaśnik. W dorobku posiada m.in. brąz mistrzostw świata z 2021 roku czy aż osiem mistrzostw Polski. Zakwalifikował się też na tegoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu, ale nie przystępował do nich w roli faworyta. Mimo to już w 1. rundzie sprawił ogromną sensację. Nasz rodak pokonał 5:3 aktualnego mistrza świata, a zarazem najwyżej rozstawionego zawodnika tej imprezy Alego Cengiza. "Kułynycz spokojnie, z uśmiechem na ustach przyjął ten wielki sukces. Ale przed Polakiem kolejne wyzwania" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska w drodze po medale igrzysk. "Wzbić się do perfekcji"

Arkadiusz Kułynycz nie podołał wyzwaniu. Wyraźna porażka

W ćwierćfinale na Kułynycza czekał Alireza Mohmadipiani, a więc aktualny wicemistrz świata z Belgradu, który medal zdobył w kategorii 82 kg. Teraz jednak panowie rywalizowali w kategorii 87 kg. Mimo wszystko to Irańczyk był faworytem do zwycięstwa.

Lepiej to starcie rozpoczął nasz rodak i jako pierwszy zdobył punkt. Powodem była pasywność przeciwnika. Jego radość nie trwała jednak długo. Irańczyk skorzystał z chwili dekoncentracji Polaka i przerzucił go przez plecy na matę. - Uśpił czujność naszego zawodnika - podkreślali komentatorzy. Dzięki temu Piani wyszedł na prowadzenie 4:1, a po chwili było już 7:1.

Wówczas nastąpiła chwila przerwy. Kułynycz miał zastrzeżenia co do liczenia punktów. Po dłuższej analizie sędziowie nie zmienili decyzji i Polak znalazł się w poważnych tarapatach. Sytuacja komplikowała się z minuty na minuty. Na domiar złego nasz zapaśnik otrzymał punkt karny. Przewaga Irańczyka i na macie i na tablicy wyników była więc bardzo wysoka.

I ostatecznie Polakowi nie udało się odrobić strat. Przegrał aż 1:10. - To nie była dobra walka Kułynycza - podkreślali komentatorzy. Nie wszystko jednak stracone dla zapaśnika.

Jeśli Irańczyk dojdzie do finału, wówczas otworzy szansę dla Polaka na repasaże. Kułynyczowi pozostaje więc czekać i trzymać kciuki za rywala.