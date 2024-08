Pierwsze złoto i kolejny brąz dla Polski! Oto aktualna klasyfikacja medalowa

Gdy 2 sierpnia Iga Świątek pokonywała w meczu o brązowy medal turnieju tenisowego kobiet Annę Karolinę Schmiedlovą (6:2, 6:1), powiększyła dorobek medalowy naszej olimpijskiej kadry do czterech krążków. Mało kto spodziewał się, że na kolejny medal przyjdzie nam poczekać prawie tydzień. Oczywiście na podium rywalizacji bokserskiej kobiet w kategorii do 57 kg już na pewno stanie Julia Szeremeta. Jednak jakiego koloru to będzie krążek, to się jeszcze okaże, dlatego formalnie nie można go było już wpisać do klasyfikacji.

Dużo niespodzianek, tylko niekoniecznie na plus

W międzyczasie sporo naszych szans medalowych się nie spełniło. Katarzyna Wasick, piąta w pływaniu na 50 metrów w stylu dowolnym, nasi młociarze Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek, kolejno na siódmym oraz piątym miejscu. Po cichu mogliśmy marzyć też o medalu naszych siatkarek, ale w ćwierćfinale po słabiutkim meczu przegrały 0:3 z USA. Blisko była niespodziewanie Anita Włodarczyk, ale trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej tym razem do brązowego medalu zabrakło ledwie czterech centymetrów (rzuciła 74,23 m, co jest jej najlepszym wynikiem w sezonie).

Jednak środa 7 sierpnia była dniem prawdopodobnie największej nadziei na medal i to złoty. Aleksandra Mirosław w eliminacjach wspinaczki sportowej dwa razy biła rekord świata, pokazując wielką formę i wysyłając jasny sygnał do rywalek, kto stoi pierwszy w kolejce do złota. Deprecjonować nie należało także Aleksandry Kałuckiej, która też weszła do ćwierćfinału.

Aleksandra Mirosław i Aleksandra Kałucka bohaterkami! Dały Polsce wielki awans

Złota i srebra mieć nie mogliśmy, bo tak się ułożyła drabinka, że Polki mogły wpaść na siebie w półfinale. Ale co najważniejsze, tak się właśnie stało! Tam minimalnie lepsza była Mirosław (6,19 vs 6,34), która awansowała do finału, a Kałucką czekała walka o brąz. Na szczęście obie Polki wygrały decydujące rywalizacje i tym samym wywalczyły dla naszego kraju złoto oraz brąz w jednej konkurencji!

Dzięki fenomenalnym wyczynom Mirosław oraz Kałuckiej Polska zaliczyła potężny awans w klasyfikacji medalowej igrzysk. Z 53. miejsca awansowaliśmy na 30., a na dorobek naszej kadry składa się obecnie sześć medali (plus jeden gwarantowany Szeremety): złoto, srebro i cztery brązowe.

Klasyfikacja medalowa igrzysk w Paryżu (stan na popołudnie 7.08.2024):

USA - 86 (24 złote, 31 srebrnych, 31 brązowych) Chiny - 60 (22+22+16) Australia - 36 (14+12+10) Francja - 48 (13+16+19) Wielka Brytania - 46 (12+15+19)

...

30. Polska - 6 (1+1+4)