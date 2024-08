Mirosław zdobyła złoty medal! Kałucka ma brąz! Polki zachwyciły Paryż

Co to była za rywalizacja, co to były za emocje, co to był za występ polskich zawodniczek we wspinaczce! Aleksandra Mirosław została mistrzynią olimpijską, a Aleksandra Kałucka wywalczyła brązowy medal. Mamy dwa medale w jednej konkurencji!

4 screen TV Otwórz galerię Na Gazeta.pl