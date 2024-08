Koszmar Polaka na igrzyskach! Repasaże ostatnią nadzieją

Lekkoatletyczną rywalizację na dystansie 800 metrów rozpoczęły we wtorek 6 sierpnia biegaczki, a dziś dołączyli do nich mężczyźni. Wśród nich znalazł się Mateusz Borkowski. Nasz halowy wicemistrz Europy z Torunia z 2021 roku nie był faworytem do bezpośredniego awansu do półfinału i niestety nie sprawił niespodzianki. W swoim biegu eliminacyjnym zajął przedostatnie miejsce, przez co musi próbować wywalczyć awans przez repasaże.

3 fot. Screen: Eurosport/transmisja